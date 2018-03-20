"Потрібна з чистим тілом": Тодоренко відмовили в роботі через тату

Відома українська телеведуча, екс-зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко зіткнулася зі складнощами в кар'єрі через татуювання.

Так, артистка розповіла, як їй відмовили в ролі в кіно через декілька татуювань на тілі. Продюсер проекту, в якому хотіла взяти участь Регіна, зазначив, що їм для ролі потрібні дівчата тільки з "чистим тілом". Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

"Я люблю свої натільні малюнки, але часто люди говорять, що це погано і не варто взагалі псувати своє тіло. В юнацтві я про це не замислювалася, але якось раз зіткнулася із цікавою ситуацією: на кастингу в кіно мені відмовили через малюнки на тілі", - зазначила Тодоренко.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

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"Кастинг у кіно, потрібна актриса (мила, смішна, з почуттям гумору, відмінниця, така собі попелюшка). Приходжу я, дуже хвилююся, але намагаюся широко посміхатися, не подаючи виду що хвилююся. Читаю текст своєї героїні, мило балакаю з продюсерами і кастинг-директорами. Все складається, я їх зацікавила. В підсумку мене засипають компліментами, вже готові обговорювати найближчі дати зйомок, як раптом, виходячи з кабінету, мене запитують: "Регіно, а у вас є татуювання?". Я з гордістю відзначила, що є, після чого продюсер сказав, що йому дуже шкода і він не може прийняти мене в проект, оскільки "їм потрібна дівчина з чистим тілом", - поділилася своєю історією телеведуча.

Регіна зазначила, що запропонувала керівництву кастингу замаскувати малюнки, але вони знову їй відмовили, мотивуючи це занадто високою вартістю знімального часу.

У результаті дівчина ноголосила, що всім бажаючим прикрасити своє тіло татуюваннями варто думати наперед, адже легше намалювати тату на чистому тілі, ніж намагатися виправити його і витрачати на це час.

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