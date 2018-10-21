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Потрібна операція: відому російську співачку екстрено госпіталізували

16.7тЧитати матеріал російською

Увечері в суботу, 20 жовтня, російську співачку Аніту Цой екстрено госпіталізували.

Інцидент трапився після її концерту в Краснодарському краї, розповів директор виконавиці Дмитро Бушуєв, передає ТАСС.

"Зараз ми в Краснодарі, будемо перелітати в Москву. Все це через госпіталізацію і лікарні. Потрібна операція, вона нескладна, безпечна для життя", - сказав він.

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Пізніше він уточнив, що у співачки загострилася жовчнокам'яна хвороба, передають "РИА Новости".

Аніта Цой

Аніта Цой

Аніта Цой

Аніта Цой

Відзначається, що через стан здоров'я організатори скасували виступи Аніти Цой, які повинні були відбутися в Уфі 21 жовтня, в Набережних Челнах 23 жовтня, в Самарі 24 жовтня і 25 жовтня в Казані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні лідера партії "Інша Росія" й одного з ідеологів "російської весни" Едуарда Лимонова "запроторили" в лікарню, проте він утік.

Особа
Аніта Цой
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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