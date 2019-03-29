"Потап на мінімалках": Каменських викликала суперечки в мережі пікантним відео з закордонним співаком

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) презентувала кліп на нову версію іспаномовного треку PELIGROSO, який виконала в дуеті з латиноамериканським співаком DE LA GHETTO (Де Ла Гетто).

Відео вийшло дуже гарячим: Каменських з'являлася в кадрах у відвертих образах, демонструючи спокусливу фігуру, а також позувала в пікантних позах. Ролик опубліковано на офіційному YouTube-каналі NK (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Багато шанувальників Насті високо оцінили роботу, однак побачили в її партері по кліпу, виконавцю DE LA GHETTO схожість з українським репером Потапом (Олексій Потапенко). У коментарях також відзначили, що виступи з Потапом були більш цікаві і яскраві.

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

"Потап на мінімалках. Насправді, з Потапом було краще", – написали користувачі під відео.

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Кліп на пісню PELIGROSO YouTube (скріншот з відео)

Решта ж похвалили роботу Каменських, залишивши співачці безліч похвальних коментарів в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських заінтригувала користувачів мережі відвертим роликом, який спровокував бурхливу критику серед її шанувальників. Коротке відео виявилося тизером кліпу PELIGROSO.

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