"Потап чи Винник?" Каменських зробила зізнання про свого коханого

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, прокоментувала чутки про стосунки з репером і продюсером Потапом, які їм приписують уже багато років.

Раніше Потап нібито підтвердив свій роман з Настею в ефірі гумористичного телешоу "Ліга сміху". Зі свого боку Настя зазначила, що не може поки відкрито говорити про те, які стосунки їх об'єднують, а також жартома натякнула на зв'язок із секс-символом української естради Олегом Винником. Про це йшлося у проекті "Світське життя" з Катериною Осадчою. Відео опубліковане на YouTube (ролик дивіться нижче).

"Не можу прокоментувати наші стосунки Олексієм Потапенком (Потапом), бо в "Лізі сміху" його спровокувала команда на позитивну відповідь. Це була їхня фішка, вони прикольнулися, мабуть, для того, щоб ми зараз про це з тобою розмовляли. Чому я тут повинна за них віддуватися?" — прокоментувала виконавиця чутки.

Також Настя додала, що всі чекають, коли вони і Потапом зізнаються у своїх стосунках. Водночас Каменських згадала і чутки про її роман з Олегом Винником.

"Мені подобається приколюватися, бо всі дійсно дуже хочуть дізнатися, хто ж він і де мої десять дітей, яких я народила? З дітьми я не покажу, а ось одного разу, хто ж він – Потап чи Винник, ви, можливо, дізнаєтеся", — заінтригувала Настя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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