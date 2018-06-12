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Постільні сцени: в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна

2.2тЧитати новину російською

У мережі з'явилися неопубліковані фото Сергія та Сніжани Бабкіних з нової фотосесії для журналу Viva!.

Нещодавно родина Бабкіних прикрасила обкладинку журналу, а також знялися у великій фотосесії, де постали в самих різних образах - від гравців команди Barcelona до сексуальної пари у ванній.

Сергій і Сніжана Бабкіни

Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін

Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін

Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін

Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін

Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін

Фото: Андрій Корінь

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А самий інтимний з образів - був знятий в спальні в чорно-білому кольорі, що ще більше зміг передати почуття пари.

Фотографом виступив Андрій Корінь.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною знялися повністю оголеними на природі.

Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
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