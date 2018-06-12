Постільні сцени: в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна

У мережі з'явилися неопубліковані фото Сергія та Сніжани Бабкіних з нової фотосесії для журналу Viva!.
Нещодавно родина Бабкіних прикрасила обкладинку журналу, а також знялися у великій фотосесії, де постали в самих різних образах - від гравців команди Barcelona до сексуальної пари у ванній.
Сергій і Сніжана Бабкіни
Фото: Андрій Корінь
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: Андрій Корінь
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: Андрій Корінь
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: Андрій Корінь
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: Андрій Корінь
Сергій і Сніжана Бабкін
Фото: Андрій Корінь
А самий інтимний з образів - був знятий в спальні в чорно-білому кольорі, що ще більше зміг передати почуття пари.
Фотографом виступив Андрій Корінь.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною знялися повністю оголеними на природі.