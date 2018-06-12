Постільні сцени: в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіна

У мережі з'явилися неопубліковані фото Сергія та Сніжани Бабкіних з нової фотосесії для журналу Viva!.

Нещодавно родина Бабкіних прикрасила обкладинку журналу, а також знялися у великій фотосесії, де постали в самих різних образах - від гравців команди Barcelona до сексуальної пари у ванній.

Сергій і Сніжана Бабкіни Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: Андрій Корінь

Сергій і Сніжана Бабкін Фото: Андрій Корінь

А самий інтимний з образів - був знятий в спальні в чорно-білому кольорі, що ще більше зміг передати почуття пари.

Фотографом виступив Андрій Корінь.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною знялися повністю оголеними на природі.