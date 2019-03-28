"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) заінтригувала користувачів мережі відвертим роликом, який спровокував бурхливу критику серед її шанувальників.

Так, зірка опублікувала загадковий пост, в якому, очевидно, анонсувала вихід своєї нової роботи, що запланований на п'ятницю, 29 березня. При цьому на кадрах Настя позувала в досить відвертому вбранні, яке оголює її тіло. Відео опубліковано в Instagram-акаунті Каменських (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Вже цієї п'ятниці... Ви готові?" – заінтригувала артистка.

Настя Каменських АиФ-Україна

Фоловери ж, в свою чергу, відзначили, що Настя дуже часто почала оголятися і вказали їй на те, що співачка виглядає вульгарно.

Скріншот з відео Instagram @kamenskux

"Каменських хоче бути сексуальною, але переграє. Уже гидко, буде чергова "попа", – написали коментатори.

"Вона що, постійно хоче, не можу зрозуміти?" – обурилися інші.

Скріншот з відео Instagram @kamenskux

Скріншот з відео Instagram @kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комедійний проект "Чоткий Паца" зняв яскраву пародію на гучний кліп Насті Каменських (NK) "Попа как у Ким", в якій також взяв участь кандидат в президенти України, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

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