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/Шоубіз

"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

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Українська поп-діва Настя Каменських (NK) заінтригувала користувачів мережі відвертим роликом, який спровокував бурхливу критику серед її шанувальників.

Так, зірка опублікувала загадковий пост, в якому, очевидно, анонсувала вихід своєї нової роботи, що запланований на п'ятницю, 29 березня. При цьому на кадрах Настя позувала в досить відвертому вбранні, яке оголює її тіло. Відео опубліковано в Instagram-акаунті Каменських (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

"Вже цієї п'ятниці... Ви готові?" – заінтригувала артистка.

Настя Каменських

Настя Каменських

АиФ-Україна

Фоловери ж, в свою чергу, відзначили, що Настя дуже часто почала оголятися і вказали їй на те, що співачка виглядає вульгарно.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram @kamenskux

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"Каменських хоче бути сексуальною, але переграє. Уже гидко, буде чергова "попа", – написали коментатори.

"Вона що, постійно хоче, не можу зрозуміти?" – обурилися інші.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram @kamenskux

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Instagram @kamenskux

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"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

"Постійно хоче?" Напівроздягнена Каменських розлютила мережу відвертим відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, український комедійний проект "Чоткий Паца" зняв яскраву пародію на гучний кліп Насті Каменських (NK) "Попа как у Ким", в якій також взяв участь кандидат в президенти України, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особа
Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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