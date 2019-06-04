"Посередньо": MARUV жорстко відреагувала на Євробачення-2019

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) звинуватила уряд і чиновників у тому, що вона не представила країну на пісенному конкурсі Євробачення-2019.

Артистка в ефірі програми "Слава +" заявила, що мала шанс на успіх, ситуацію з Національним відбором в Україні назвала словом "колапс", а переможця Дункана Лоуренса – посереднім (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

MARUV про Євробаченні Кадр з відео

"Мені здається, що в ситуації, що склалася, більше винен уряд і чиновники. Якби вони просто не втручалися, все пройшло б простіше, спокійніше, і нікого б ексцесу на самому Євробаченні не було. У мене шанси були досить високі. Я думаю, до трійки б точно увійшла", – заявила вона.

Також співачка додала, що її номер відрізнявся б від БДСМ-гурту Hatari, який шокував багатьох на конкурсі. Що примітно, їх вже порівнювали в мережі.

MARUV (ліворуч) - Hatari (праворуч)

"Ми не БДСМ. У мене фетиш, естетика. У них відверте було покарання, порка – не знаю. Плюс пісня. Ви запам'ятали пісню? Я не можу досі наспівати. У мене була класна пісня, яку всі запам'ятали, всі співають. Вірусні рухи, які всі знають. Я була б єдиною – Single-ladies. Я подивилася виступи, подивилася свій з фіналу, мій був цікавішим, там було більше екшену, ніж у багатьох на самому Євробаченні", – похвалилася Корсун.

На думку артистки, в її номері була незвичайна хореографія, а сам трек викликав бажання танцювати, він "качає". А номер переможця Євробачення-2019 їй абсолютно не сподобався.

"Дуже багато залежить від музики. Там не було ніякого шоу. Він досить посередньо відспівав на сцені. Але класна пісня була", – заявила вона.

Дункан Лоуренс на Євробаченні-2019

MARUV зізналася, що в подальшому більше не буде пробувати свої сили на Національних відборах на Євробачення. "Я не ходитиму, навіть якщо покличуть і грошей дадуть – не піду. Хоча, залежить від того, скільки дадуть", – сказала вона.

Виступ MARUV у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!