"Поруч має бути молода дружина": на Галкіна налетіли в мережі через знімок з дітьми

Чоловік примадонни радянської естради Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін показав фото з маленькою донькою Єлизаветою і сином Гаррі, яке викликало ажіотаж в мережі.

Артист показав, як гуляє з дітьми в селі (родині живе в елітному селищі Грязь в Підмосков'ї), чим викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Сімейний знімок оприлюднено в Instagram.

Пугачова і Галкін з дітьми Гордон

Багато традиційно похвалили Максима за милі сімейні фото і ставлення до дітей. Інші ж, в свою чергу, вказали Галкіну на те, що у нього прекрасна сім'я, однак його зіркова 70-річна дружина йому не підходить.

"Вибачте, Максим, при всій повазі до вас, дуже хотілося б бачити з вами молоду дружину... Для дітей мама – як бабуся", – написали користувачі.

"Яка ж це прекрасна сім'я, дивилися б вічно!" – не погодилися з думкою хейтерів інші коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Галкін показав відео з маленькою донькою Єлизаветою, яке викликало ажіотаж в мережі. На ролику 5-річна Ліза гойдається на гойдалці, а на фоні їй співає Алла Пугачова знамениту пісню "Куда уходит детство".

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