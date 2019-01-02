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''Порнографія'': зірка ''Дому-2'' повністю оголилася для мережі

4.7тЧитати матеріал російською

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2" Марго Овсяннікова опублікувала в мережі повністю оголене фото поряд із новорічною ялинкою.

Овсяннікова опублікувала знімок у себе в Instagram. Інтимні місця дівчини прикриті тільки гілками. "Ось і пролетів один із найяскравіших рочків у моєму житті! Спасибі ''Дому-2'' за такий стартап! І спасибі вам! За те, що ви зі мною! Я найщасливіша!", — написала дівчина.

Ось і пролетів цей один з найяскравіших рочків в моєму житті! 😻 Спасибі Дом2 за такий старт ап! І спасибі вам! За те що ви зі мною! Я найщасливіша! Спасибі всім хто був зі мною протягом цього року! І велике спасибі всім хто не буде зі мною в следующем🙏🏻😻 Я збираюся на свято і у мене таке приємне передчуття Нового Года❤️☺️ Я чекаю його з нетерпінням так як впевнена мене чекає багато всього цікавого! А значить і вас мої улюблені передплатники! З наступаючим! Фотограф: @ irina.averina.photo Макіяж: @nataliya_semenova_art # маргоовсяннікова

Допіс, Поширення Маргарита Овсяннікова (@mmmargaaret)

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Думки в коментарях розділилися. Одні вітали дівчину і хвалили красу її форм, а інші лаяли за розпусту. "Треба бути скромнішою", "Навіщо виставляти свої переваги напоказ? Скромнішою треба бути", "З "Дому-2" всі такі виходять?", "Красуня", "Із Новим роком", "Порнографія!", — написали у коментарях.

''Порнографія'': зірка ''Дому-2'' повністю оголилася для мережі

Також пропонуємо подивитися на інші відверті знімки Марго Овсяннікової.

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Instagram Овсяннікова

Марго Овсяннікова

Рамблер

Рамблер

Марго Овсяннікова

Рамблер

Рамблер

Марго Овсяннікова

Рамблер

Рамблер

Марго Овсяннікова

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка "Дому-2" Єгор Холявін потрапив у реанімацію після невдалої "пластики". Чергова операція хлопця також не увінчалася успіхом.

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Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Унылое говно. Тема сисек не раскрыта.
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