''Порнографія'': зірка ''Дому-2'' повністю оголилася для мережі

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2" Марго Овсяннікова опублікувала в мережі повністю оголене фото поряд із новорічною ялинкою.

Овсяннікова опублікувала знімок у себе в Instagram. Інтимні місця дівчини прикриті тільки гілками. "Ось і пролетів один із найяскравіших рочків у моєму житті! Спасибі ''Дому-2'' за такий стартап! І спасибі вам! За те, що ви зі мною! Я найщасливіша!", — написала дівчина.

Думки в коментарях розділилися. Одні вітали дівчину і хвалили красу її форм, а інші лаяли за розпусту. "Треба бути скромнішою", "Навіщо виставляти свої переваги напоказ? Скромнішою треба бути", "З "Дому-2" всі такі виходять?", "Красуня", "Із Новим роком", "Порнографія!", — написали у коментарях.

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Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Instagram Овсяннікова Марго Овсяннікова

Рамблер Марго Овсяннікова

Рамблер Марго Овсяннікова

Рамблер Марго Овсяннікова

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