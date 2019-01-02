''Порнографія'': зірка ''Дому-2'' повністю оголилася для мережі

Колишня учасниця російського шоу "Дом-2" Марго Овсяннікова опублікувала в мережі повністю оголене фото поряд із новорічною ялинкою.
Овсяннікова опублікувала знімок у себе в Instagram. Інтимні місця дівчини прикриті тільки гілками. "Ось і пролетів один із найяскравіших рочків у моєму житті! Спасибі ''Дому-2'' за такий стартап! І спасибі вам! За те, що ви зі мною! Я найщасливіша!", — написала дівчина.
Ось і пролетів цей один з найяскравіших рочків в моєму житті! 😻 Спасибі Дом2 за такий старт ап! І спасибі вам! За те що ви зі мною! Я найщасливіша! Спасибі всім хто був зі мною протягом цього року! І велике спасибі всім хто не буде зі мною в следующем🙏🏻😻 Я збираюся на свято і у мене таке приємне передчуття Нового Года❤️☺️ Я чекаю його з нетерпінням так як впевнена мене чекає багато всього цікавого! А значить і вас мої улюблені передплатники! З наступаючим! Фотограф: @ irina.averina.photo Макіяж: @nataliya_semenova_art # маргоовсяннікова
Думки в коментарях розділилися. Одні вітали дівчину і хвалили красу її форм, а інші лаяли за розпусту. "Треба бути скромнішою", "Навіщо виставляти свої переваги напоказ? Скромнішою треба бути", "З "Дому-2" всі такі виходять?", "Красуня", "Із Новим роком", "Порнографія!", — написали у коментарях.
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Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Instagram Овсяннікова
Марго Овсяннікова
Рамблер
Марго Овсяннікова
Рамблер
Марго Овсяннікова
Рамблер
Марго Овсяннікова
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