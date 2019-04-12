"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом

Епатажна українська співачка, екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розбурхала мережу вульгарним роликом, на якому позує оголеною в компанії чоловіка.

Фанати співачки розкритикували її за таке відверте відео, на якому Анна демонструє свої пікантні частини тіла і цілується з незнайомим накачаним молодиком. Спокусливі кадри опубліковані в Instagram-акаунті екс-"ВІА Гри" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Анна Сєдокова Instagram @annasedokova

Незважаючи на те, що гарячий ролик виявився фрагментом з кліпу Анни на пісню "Шантарам", багато шанувальників дорікнули її в тому, що артистка просто "зациклилася на сексі" від самотності.

Також хейтери порадили Сєдоковій знятися в порно, або виходити на публіку голою, оскільки вона і так занадто відкрито демонструє свої "принади".

"Виходили б уже голі, і показували б порно, що вже приховувати. Сором!" – обурилися користувачі.

"Порно чистої води, в цьому світі все таке доступне, що вже нудить", – підтвердили інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" станцювала на столі під час відкриття бару LA Story bar-shop-lub у Москві.

Незадовго до відкриття бару епатажна Сєдокова знялася у фотосесії для солодощів Жукова "Молочна мама". Також вона випустила власний бренд одягу LA Story.

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