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"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом

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Епатажна українська співачка, екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова розбурхала мережу вульгарним роликом, на якому позує оголеною в компанії чоловіка.

Фанати співачки розкритикували її за таке відверте відео, на якому Анна демонструє свої пікантні частини тіла і цілується з незнайомим накачаним молодиком. Спокусливі кадри опубліковані в Instagram-акаунті екс-"ВІА Гри" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Анна Сєдокова

Анна Сєдокова

Instagram @annasedokova

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Незважаючи на те, що гарячий ролик виявився фрагментом з кліпу Анни на пісню "Шантарам", багато шанувальників дорікнули її в тому, що артистка просто "зациклилася на сексі" від самотності.

"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом

Також хейтери порадили Сєдоковій знятися в порно, або виходити на публіку голою, оскільки вона і так занадто відкрито демонструє свої "принади".

"Виходили б уже голі, і показували б порно, що вже приховувати. Сором!" – обурилися користувачі.

"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
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"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом

"Порно чистої води, в цьому світі все таке доступне, що вже нудить", – підтвердили інші.

"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом
"Порно чистої води!" Гола Сєдокова розгнівала мережу вульгарним роликом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анна Сєдокова, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" станцювала на столі під час відкриття бару LA Story bar-shop-lub у Москві.

Незадовго до відкриття бару епатажна Сєдокова знялася у фотосесії для солодощів Жукова "Молочна мама". Також вона випустила власний бренд одягу LA Story.

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Особа
Анна Сєдокова
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