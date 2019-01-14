''Порадила не зволікати'': стало відомо, як Пугачова змінила життя Євгена Миронова

Журналістам вдалося з'ясувати, що у Євгена Миронова росте син Петро. Хлопчик з'явився на світ близько 2-3 років тому.

Дитину, за порадою російської співачки Алли Пугачової, народила сурогатна мати. Про це повідомляє видання "СтарХит".

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"Малюка Жені народила сурогатна мати. Миронов давно приятелює з Аллою Пугачовою, ось вона і порадила йому не зволікати з батьківством, а звернутися у клініку, в якій кілька років тому самій Примадонні і Максиму Галкіну допомогли завести Гаррі і Лізу", — повідомив один зі знайомих артиста.

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За деякими даними, актор залишає сина з нянею, коли зайнятий роботою. Також у мережі заявляють, що актор бере дитину з собою на роботу.

"У Театрі Націй хлопчику обладнали спеціальну кімнату, де Петя може спокійно поспати. Зрозуміло, що така знаменита людина могла легко найняти дитині няню. Але йому не хочеться розлучатися з сином. Ні на хвилину", — писала журналістка Ольга Белан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі відзначили дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна.

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