''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в мережі, опублікувавши серію фото з голими грудьми.

Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує десятки провокаційних фото. Цього разу епатажна світська левиця розмістила на особистій сторінці в Instagram добірку знімків, на яких зображена топлес.

Фоловери Волочкової негативно сприйняли сміливі фотографії Анастасії, залишивши в коментарях під постами в мережі багато розгромних коментарів.

Так, деякі присоромили її за звичку оголятися на публіці і порадили змінити рід діяльності та знятися у порнографічному фільміі.

Інші ж "пройшлися" по її фігурі, написавши, що Волочкова нагадує старого чоловіка, а в її тілі немає ні краплі витонченості.

Новини Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що залишає Росію і переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.