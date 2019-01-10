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''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в мережі, опублікувавши серію фото з голими грудьми.

Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує десятки провокаційних фото. Цього разу епатажна світська левиця розмістила на особистій сторінці в Instagram добірку знімків, на яких зображена топлес.

Фоловери Волочкової негативно сприйняли сміливі фотографії Анастасії, залишивши в коментарях під постами в мережі багато розгромних коментарів.

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''Це перебір'': Волочкова розлютила мережу фото з голими грудьми

Так, деякі присоромили її за звичку оголятися на публіці і порадили змінити рід діяльності та знятися у порнографічному фільміі.

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Інші ж "пройшлися" по її фігурі, написавши, що Волочкова нагадує старого чоловіка, а в її тілі немає ні краплі витонченості.

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

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Напівгола Волочкова розлютила мережу серією вульгарних шпагатів
''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Instagram @volochkova_art

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Instagram @volochkova_art

''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Instagram @volochkova_art

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що залишає Росію і переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.

Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Мальдіви
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''Пора в порно''? Да ради Бога, забирайте ...
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