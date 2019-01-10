''Пора у порно'': Волочкову рознесли в мережі за фото з голими грудьми

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова викликала шквал критики в мережі, опублікувавши серію фото з голими грудьми.
Так, артистка вирушила у відпустку на Мальдіви, звідки публікує десятки провокаційних фото. Цього разу епатажна світська левиця розмістила на особистій сторінці в Instagram добірку знімків, на яких зображена топлес.
Фоловери Волочкової негативно сприйняли сміливі фотографії Анастасії, залишивши в коментарях під постами в мережі багато розгромних коментарів.
Так, деякі присоромили її за звичку оголятися на публіці і порадили змінити рід діяльності та знятися у порнографічному фільміі.
Інші ж "пройшлися" по її фігурі, написавши, що Волочкова нагадує старого чоловіка, а в її тілі немає ні краплі витонченості.
Така краса і яскраві фарби не можуть не захоплювати ... 🙏🏻🌴 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # Мальдіви # зима # творчість #volochkova #instagood #be #love # me #enjoy #best #good #ballet # новийгод # відпочинок # Мальдіви
Instagram @volochkova_art
Instagram @volochkova_art
Instagram @volochkova_art
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова оголосила, що залишає Росію і переїжджає на Мальдіви на постійне місце проживання.