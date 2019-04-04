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Популярний український співак потрапив у ДТП: опубліковані фото

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Український артист, популярний співак Андрій Кіше (Kishe) потрапив в ДТП вночі у четвер, 4 квітня.

Як розповіли виданню OBOZREVATEL представники співака, аварія сталася дуже різко, Андрій не зумів зорієнтуватися і втратив контроль над транспортним засобом.

В результаті ДТП постраждала передня ліва частина автомобіля Кіше, зокрема фари і капот.

Андрій Кіше

Андрій Кіше

Instagram @kishe_official

"Перебудовувався в лівий ряд, зіткнувся з водієм на дорозі, який різко дав по гальмах під час руху. Добре, що я боком пішов. Це місце дуже аварійне, я в таку" котлетку "давно не потрапляв", – розповіла Кіше.

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Також він додав, що все відбулося за частки секунди, але йому пощастило. що він все ж встиг зреагувати вчасно.

Машина Андрія Кіше

Машина Андрія Кіше

Машина Андрія Кіше

Машина Андрія Кіше

"Мені пощастило, подушки не спрацювали", – підсумував Андрій.

Машина Андрія Кіше

Машина Андрія Кіше

Sound check наше все, навіть якщо він п'яти годинний;)) Хочу від імені нашої бородатої команди @kishe_official & @koresha_official сказати спасибі всій тих команді @victoryhall_kh за професійну роботу, відмінне технічне забезпечення і гумор;) Дякую організаторам! Фото і відео з концерту пізніше а ще й влоги замутимо! ⠀⠀⠀ # кише # АндрійКіше #kishe #victoryhall_kh # харків #soundcheck # репетиція #kishevlog #kishe_official # концертхарьков

Публікація від KISHE 🎤🎸🎹📽📹🎬📺 (@kishe_official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня, коли в Україні проходив 1-й тур виборів президента, співаку Андрію Kishe розбили машину на платній парковці біля центрального залізничного вокзалу в Києві.

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Особа
Андрій Кіше
Теги
шоу-бизнесДТП
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