Популярний український співак потрапив у ДТП: опубліковані фото

Український артист, популярний співак Андрій Кіше (Kishe) потрапив в ДТП вночі у четвер, 4 квітня.

Як розповіли виданню OBOZREVATEL представники співака, аварія сталася дуже різко, Андрій не зумів зорієнтуватися і втратив контроль над транспортним засобом.

В результаті ДТП постраждала передня ліва частина автомобіля Кіше, зокрема фари і капот.

Андрій Кіше Instagram @kishe_official

"Перебудовувався в лівий ряд, зіткнувся з водієм на дорозі, який різко дав по гальмах під час руху. Добре, що я боком пішов. Це місце дуже аварійне, я в таку" котлетку "давно не потрапляв", – розповіла Кіше.

Також він додав, що все відбулося за частки секунди, але йому пощастило. що він все ж встиг зреагувати вчасно.

Машина Андрія Кіше

Машина Андрія Кіше

"Мені пощастило, подушки не спрацювали", – підсумував Андрій.

Машина Андрія Кіше

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 березня, коли в Україні проходив 1-й тур виборів президента, співаку Андрію Kishe розбили машину на платній парковці біля центрального залізничного вокзалу в Києві.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram