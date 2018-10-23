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Популярний репер побив 54-річний рекорд The ​​Beatles

1.1тЧитати матеріал російською

12 треків канадського репера Дрейка в 2018 році потрапляли в першу десятку рейтингу Billboard. Таким чином музикант побив рекорд культових британців The Beatles, які в 1964 році займали місця в цій же десятці з 11 піснями.

Як повідомляється на сайті Billboard, новий абсолютний рекорд виконавцю приніс трек "Mia", який Дрейк записав спільно з пуерторіканським музикантом Bad Bunny. Ця пісня зайняла п'яту сходинку в чарті.

Популярний репер побив 54-річний рекорд The ​​Beatles

Фото: billboard.com

Протягом року хіти репера тричі очолювали цей рейтинг. У лютому він займав першу сходинку в чарті з композицією "God's Plan", в квітні - з "Nice for What", в липні - з "In My Feelings".

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Крім цього в першу десятку Billboard у 2018 році виходили пісні "Diplomatic Immunity", "Look Alive", "Walk It Talk It", "Yes Indeed", "Nonstop", "I'm Upset", "Emotionless" та "Don 't Matter to Me ".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, відомий репер роздів у кліпі дружину американського президента Меланію Трамп.

Особи
ДрейкThe Beatles
Об'єкти
музикашоу-бизнес
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