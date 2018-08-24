Популярна українська співачка стала мамою: опубліковані фото

Екс-солістка "ВІА Гри" Міша Романова, яка нещодавно стала мамою, після пологів опублікувала нові фото, на яких продемонструвала підтягнуту фігуру.

Так, свіжі знімки 28-річна артистка оприлюднила у своєму Instagram-акаунті. На них дівчина зображена у відвертій червоній сукні з глибоким декольте.

"Начебто в декретній відпустці, але з фото не скажеш", "Як же сумували", "Прекрасна жіночність", "Оце так, бомба", - пишуть фоловери під постом.

instagram.com/misharomanova

instagram.com/misharomanova

Деякі фанати дотримуються думки, що співачка завагітніла від українського виконавця Макса Барських, проте сама Романова не називає батька малюка. "Покажи вже дитину! І зробіть сімейне фото з Барських!" - просять артистку в коментарях.

Відзначимо, 25 березня Романова зробила заяву про рішення покинути колектив "ВІА Гра", в якому співала протягом п'яти років. Вона не повідомила, що саме стало причиною її відходу, однак представники продюсерського центру Костянтина Меладзе пояснили, що співачка очікує малюка. Коли саме вона стала мамою невідомо, але фанати впевнені, що це сталося в кінці весни або на початку літа.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні 47-річна російська телеведуча, актриса і світська левиця Лера Кудрявцева народила дочку.