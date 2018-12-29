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Поплавська могла вижити: актори ''Дизель Шоу'' розкрили невідомі подробиці ДТП

16.5тЧитати матеріал російською

Перше, що зробили після аварії актори студії "Дизель Шоу" - влаштували перекличку у салоні автобуса. Гумористи сподівалися, що Марина Поплавська, яка сиділа поруч з водієм і не вижила в цьому ДТП, вийшла дорогою раніше.

Як розповіли в інтерв'ю OBOZREVATEL колеги загиблої актриси, дорогою зі Львова до Києва Поплавська міркувала про те, щоб вийти в Житомирі.

Поплавська могла вижити: актори ''Дизель Шоу'' розкрили невідомі подробиці ДТП

Фото: facebook.com

"Відразу ж зробили перекличку, у нас була надія, що Марішка вийшла", - розповіла актриса студії Яна Глущенко.

Її колега Єгор Крутоголов згадав, що Марина Поплавська періодично не поверталася з гастролей до Києва, а виходила в Житомирі, де також мала житло.

"Під час поїздки вона говорила два чи три рази: "Може, в Житомирі вийти?" Питала поки виходили покурити, кави попити. Ось реально, якщо б у когось було хоч якесь відчуття...", - додав Олександр Бережок.

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Про смерть Марини Поплавської акторам повідомила "швидка", яка приїхала до місця аварії.

"Не один раз ми їй казали, і я їй особисто кілька разів казав, що це найнебезпечніше місце у цьому автобусі, - також розповів Єгор Крутоголов. - Вона мені на це відповідала "Хлопчику мій, моя попа наїздила стільки кілометрів, що якщо зібрати тут всі ваші попи, кілометраж ви все одно не доб'єте. Я сиділа тут і буду сидіти". Це був її вибір, ми не могли у це лізти".

Поплавська могла вижити: актори ''Дизель Шоу'' розкрили невідомі подробиці ДТП

Фото: facebook.com

Нагадаємо, 20 жовтня дорогою зі Львова до Києва о 6:43 ранку автобус команди "Дизель Шоу" зіткнувся на трасі з вантажівкою. Пасажири отримали множинні травми, переломи і забої, травми Марини Поплавської виявилися несумісними з життям.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в грудні указом президента України Петра Порошенка Марина Поплавська була посмертно нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Нагороду присудили "за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю".

Особа
Марина Поплавська
Місце
Україна
Теги
Дизель ШоуаваріяДТПінтерв`юшоу-бизнес
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