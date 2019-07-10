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Померла зірка "Люди в чорному": що відомо

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Американський актор Ріп Торн, що знявся в культовій трилогії "Люди в чорному", помер на 89 році життя.

Про це в середу повідомив новинний портал Newsbell, посилаючись на заяву родичів кіноактора.

Причину смерті актора поки не повідомляють. Відомо, що Торн помер в своєму будинку в окрузі Лічфілд, штат Коннектикут, США.

Ріп Торн, "Люди в чорному"

Ріп Торн, "Люди в чорному"

Men in Black Wiki

Ріп Торн народився в лютому 1931 року в штаті Техас. Його кінодебют відбувся в 1956 році, коли він знявся в невеликій ролі у фільмі режисера Еліа Казана "Лялечка".

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За свою кар'єру Торн зіграв в більш сотні художніх кіно картин. Найбільшу популярність йому принесла роль агента Z в картині "Люди в чорному".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США помер молодий актор і танцюрист, зірка Disney і Marvel Камерон Бойс. Йому було всього 20 років.

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Місце
США
Тег
Люди в чорному
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