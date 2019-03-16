Померла Юлія Началова: що відомо про трагічну смерть співачки

У Москві померла відома російська поп-співачка, телеведуча і актриса Юлія Началова. Артистці було 38 років.

Про це першим повідомило джерело видання Super. Незабаром з'явилося підтвердження на сторінці представника Началової Анни Ісаєвої у Instagram.

"Перестало битися сердце нашої Юлі", — написала Ісаєва.

Юлія Началова МК

Юля Началова пішла з життя в оточенні родини і близьких. Вони перебували з нею в лікарні до останнього. Серце артистки зупинилося о 18:20. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Смерть наступила після операції — лікарі вирішили ампутувати ногу. Операцію ослаблений організм артистки не переніс, уточнює Telegram-канал Super.

У той же час батько Началової повідомив, що попередньо дівчина померла через абсцес – гнійне запалення тканин.

Так, співачка Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа Юлія була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли і інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена.

Через деякий час Юлію були змушені підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. Ще тоді близькі і менеджери співачки не повідомляли деталей про стан зірки, і навіть всіляко намагалися заперечувати трагедію.

Після того, як ЗМІ повідомили, що у співачки почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки, її ввели в стан медикаментозної коми. Власне, в свідомість вона так і не приходила.

Примітно, що також через деякий час стало відомо і про набряк головного мозку, що критично зменшувало шанси на одужання Юлії. Незабаром з'ясувалося, що інформація не відповідала дійсності, однак у Юлії діагностували серцево-судинну недостатність.

Примітно, що перед госпіталізацією Началова сильно натерла ногу. Її друг розповів, що рана з кожним днем перетворювалася в болячку, поки не стала схожа на дірку. Рана не поспішала гоїтися, хоча Юлія регулярно обробляла, заливала її лідокаїном. Тоді лікарі запідозрили зараження крові, після того як їй стало гірше, постало питання про ампутацію ноги.

Новини Українську співачку госпіталізували під час гастролей за кордоном

Що стосується причин трагедії, то їх могло бути кілька. Зокрема, повідомлялося, що викликати настільки важкий стан могли пластика, через яку у артистки розвинулася подагра, мозоль на нозі, від якого відбулося зараження крові, а також постійні стреси і навіть алкоголізм. Більш докладно про хвороби і діагнози Юлії Началової читайте тут.

Відзначимо, Юлія Началова хворіла досить давно – на початку 2000-х років, під час складних стосунків у шлюбі з музикантом Дмитром Ланським Началова хворіла на нервову анорексію.

У 2007 році перенесла невдалу пластичну операцію на грудях. За її зізнанням, імпланти не прижилися і викликали зараження крові і відмову нирок. На тлі цього виникла подагра, Юлія боролася з нею і системним червоним вовчаком протягом 8 років, а також хворіла на цукровий діабет 2-го типу протягом майже року до її госпіталізації в 2019 році.

Нагадаємо, Юлія Началова – співачка і актриса, яка прославилася в кінці 90-х – початку 2000-х. У 1995 році вийшов перший альбом "Ах, школа, школа". У тому ж році вона взяла участь в міжнародному вокальному конкурсі "Big Apple-95", де завоювала Гран-прі, незважаючи на конкуренцію в особі Крістіни Агілери і Діни Браун.

У 1997 році вийшов популярний сингл "Герой не мого роману", який у підсумку став її візитною карткою. У 2003 році брала участь в реаліті-шоу "Останній герой". Також Началова засвітилася і на ТБ, зокрема, брала участь в розважально-вокальних шоу "Один в один", "Два голоси" і навіть зіграла роль в українському мюзиклі "Три мушкетери".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня 2019 року на 97-му році життя помер радянський і російський актор театру і кіно Володимир Етуш. Актор відомий, в першу чергу, за ролями у фільмах "Кавказька полонянка" і "Іван Васильович змінює професію" великого комедіографа Леоніда Гайдая.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.