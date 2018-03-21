Померла культова ведуча "Євробачення"

У Великобританії померла популярна ведуча Кеті Бойл, яка прославилася завдяки багаторазовій роботі на пісенному конкурсі "Євробачення".

Бойл померла у віці 91 рік. Вона була популярною у Великобританії актрисою, а також здобула світове визнання, ставши чотирикратною ведучою "Євробачення", пише Daily Mail.

Так, Кеті Бойл виходила на сцену головного пісенного конкурсу Європи в 1960-му, 1963-му, 1968-му і 1974 роках.

Зазначимо, жінка народилася в Італії. У 1946 році вона з батьками перебралася до Великобританії, де почала кар'єру моделі. У 1950-х Кеті зіграла в декількох фільмах, включаючи картини "Правда про жінок" і "Намір вбити".

Кеті Бойл KP.UA

Справжню славу їй принесло телебачення, куди вона потрапила на початку 60-х. Крім "Євробачення", Бойл часто виступала ведучою різноманітних британських телешоу і церемоній вручення музичних премій, серед яких Ivor Novello Awards і багато інших. Цікаво, Кейт також приписували роман з принцом Філіпом.

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