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Помер вокаліст The Prodigy: що відомо

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Помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Артистові було 49 років.

Музиканта знайшли у його будинку в Ессексі (Великобританія). Офіційна причина смерті поки не називається, однак представники групи повідомили, що музикант наклав на себе руки в ніч на понеділок. Про це повідомило видання The Sun.

Поліцейські констатували смерть о 8:10 ранку за місцевим часом у понеділок, 4 березня. Як зазначили співробітники правоохоронних органів, смерть Флінта настала природним шляхом і не є для них підозрілою. На місці трагедії ведеться розслідування.

Помер вокаліст The Prodigy: що відомо

Пикабу

"Нас викликали через побоювання про стан людини за адресою в Брук-Хілл, штат Норт-Енд. Ми констатували природну смерть 49-річного чоловіка. Його найближчі родичі вже проінформовані про те, що трапилося", – заявили поліцейські.

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Вікіпедія

Представники групи через деякий час підтвердили факт смерті Флінта. На офіційній сторінці в Facebook вони написали наступне:

"З глибоким шоком і сумом ми можемо підтвердити смерть нашого брата і кращого друга Кіта Флінта. Справжній новатор і легенда. Він буде назавжди з нами. Ми дякуємо вам за повагу конфіденційності всіх зацікавлених сторін в даний час".

Пізніше стало відомо, що Флінт покінчив життя самогубством. Причини, які могли призвести до трагедії, залишаються невідомими. Про це повідомив лідер гурту Ліам Гаулетт на офіційній сторінці в Instagram.

Зазначимо, The Prodigy – культовий британський музичний колектив, що утворився в 1990 році й орієнтований на електронну музику. Гурт прославилася на весь світ у 1996 році, коли вийшов на перше місце в британському чарті синглів із композиціями "Firestarter" і "Breathe". Відтоді вони записали сім альбомів. Останню платівку No Tourists, записану в 2018 році, музиканти планували представити в Києві влітку 2019 року в рамках фестивалю Upark.

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Вікіпедія

Кіт Флінт є значущою фігурою на британській сцені. Музикант народився 17 вересня 1969 року в Редбріджі, східний Лондон. У юнацтві переїхав у місто Брейнтрі, графство Ессекс, де і зустрівся зі співзасновником The Prodigy Ліамом Хоулеттом у нічному клубі. Спочатку Флінт був танцюристом гурту, але після низки успішних виступів став солістом і обличчям бенду.

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Вікіпедія

Зауважимо, що в мережі знайшли фото з Кітом, на якому артист виглядав змарнілим і нездоровим. Крім того, на знімку видно, що у нього немає брів і волосся. Кадр був зроблений у травні 2018 року.

Пізніше відомий російський музикант DJ Грув висловився про смерть Кіта Флінта, зазначивши, що вони планували зустрітися в неділю, 10 березня, в Лондоні, пише Telegram-канал LifeShot.

"Ми дуже близько спілкувалися. В Лондоні повинні були побачитися цієї неділі. Я в шоці просто..." – поділився Грув.

Новина доповнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 3 березня, помер відомий український актор, народний артист України Сергій Романюк.

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Особи
група The ProdigyКіт Флінт
Місце
Великобританія
Тег
шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Культовый украинец был.
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Колесников Андрей
Колесников Андрей
RIP
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