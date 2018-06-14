Помер Станіслав Говорухін: хто це і чим він відомий

Сьогодні, 14 червня, помер Станіслав Говорухін, радянський і російський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, політичний і громадський діяч.

Говорухін - також депутат Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації з 1993 року від партії "Єдина Росія", голова Комітету Державної думи по культурі. Народний артист Російської Федерації (2006). У 2000 році був кандидатом в президенти Росії.

Говорухін прославився, як постановник драм. Його найвідоміші стрічки "Вертикаль", "Ворошиловський стрілок" і "Благословіть жінку".

Фільм "Вертикаль", знятий в 1967 році Станіславом Говорухіним і Борисом Дурова, приніс обом популярність і славу. Головних героїв у ньому зіграли Володимир Висоцький, Геннадій Воропаєв, Маргарита Кошелєва та Лариса Лужина.

Говорухін написав понад двадцять сценаріїв до фільмів, серед яких "Контрабанда" (1974), "Пірати XX століття" (1979), "Вторгнення" (1980), "В пошуках капітана Гранта" (1985), "Таємниці мадам Вонг" (1986 ), а також кілька книг.

Станіслав Говорухін зняв понад 10 художніх фільмів, серед яких - "День ангела", "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна", "У пошуках капітана Гранта", "Десять негренят ","Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку "," Не хлібом єдиним ". Всі вони добре відомі широкому загалу.

Станіслав Говорухін на зйомках фільму "Жіноча логіка" Фото: Ruskino.ru

Станіслава Говорухіна можна назвати основоположником російського кінофестивальний руху. У 1987 році він організував в Одесі перший Міжнародний фестиваль жанрового кіно "Золотий Дюк". Не було ні спонсорів, ні державного фінансування - все робилося на власному ентузіазмі та на власні гроші. Уже після з'являться "Кінотавр" і "Ніка".

Станіслав Говорухін у фільмі "Асса" Сергія Соловйова Фото: кадр з фільму

Інтенсивно працювати в кіно Станіслав Говорухін перестав в 1985 році. Він активно включився в політику.

В юності Говорухін займався альпінізмом, всі трюки в кіно завжди виконував без дублера. Крім літератури, захоплюється живописом і симфонічною музикою.

У березні цього року Станіслава Говорухіна звинуватила в домаганнях колишня журналістка "Радіо Свобода" Дарина Комарова, яка зізналася, що режисер обіцяв їй роль в обмін на сексуальні відносини.

Нагадаємо, OBOZREVATEL повідомив, що напередодні російські ЗМІ поширили інформацію про смерть режисера .