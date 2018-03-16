Помер український режисер "Єралашу"

У п'ятницю, 16 березня, помер український режисер Олександр Павловський, який працював над створенням дитячого гумористичного кіножурналу "Єралаш".

Він помер на 71-му році життя від інфаркту. Про це повідомили представники Спілки кінематографістів Росії, передає "Федеральное агентство новостей".

Зазначається, що Павловський помер від інфаркту. Смерть режисера наступила раптово: він нічим не хворів.

Олександр Павловський ТАСС

Олександр Павловський - радянський і український актор, кінорежисер, сценарист, член Спілки кінематографістів Украіни. Із 1972 року до середини 1990-х років - штатний режисер Одеської кіностудії. З 21 травня 1994 року - Заслужений діяч мистецтв України.

З 2000 року Павловський жив і працював у Москві. Найбільш відомими його картинами є "Трест, який лопнув", "Зелений фургон", "Світла особистість", "І чорт з нами", "Дитина до листопада". Крім того, він виступив автором серій для кіножурналу "Єралаш".

Павловський відкрив для кінематографа Ларису Удовиченко та Володимира Меньшова, вперше знявши їх у своєму фільмі "Щасливий Кукушкін".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше помер режисер фільму "Мері Поппінс, до побачення".