Помер легендарний американський телеведучий і шеф-кухар: чим прославився іменитий кулінар

Знаменитий американський шеф-кухар і телеведучий Ентоні Бурден наклав на себе руки.

Тіло 61-річного чоловіка знайшли в номері готелю у Франції. Напередодні він працював над зйомкою нової частини серіалу "Незвідані краю". Про це повідомляє CNN.

"З незвичайним жалем ми підтверджуємо факт смерті нашого друга і колеги Ентоні Бурдена. Його таланти ніколи не переставали нас дивувати, і ми будемо дуже сумувати за нього", - відзначили представники телеканалу

Ентоні Бурден Журнал Exciter

Бурден народився в 1956 році в Нью-Йорку. Чоловік вважався одним з найавторитетніших кухарів в світі: він вів кілька передач про кулінарію і подорожах.

Найбільше Едвард відомий як автор книги "Про їжу: строго конфіденційно" (Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly) і як ведучий авторських телепрограм на каналі Travel Channel.

Закінчив Кулінарний інститут Америки в 1978 році, протягом багатьох років був шеф-кухарем різних відомих ресторанів, в тому числі одного з найпопулярніших в світі закладів Brasserie Les Halles.

Крім цього, Бурден вніс вагомий вклад в розвиток сучасної кулінарної культури. Саме він популяризував термін "Система Д", яка полягає в створенні кулінарного витвору з обмежених ресурсів без шкоди для його якості.

Багато визнаних шеф-кухарів також перейняли цей термін, щоб описати вміння і радість, необхідні для того, щоб створити імпровізоване блюдо з випадкових інгредієнтів, які виявляються під рукою на кухні.

Ідея придбала популярність після появи книги Ентоні Бурдена "The Nasty Bits". Помічник Бурдена порівнює використання Системи Д з героєм сучасного серіалу "Макгайвер", який міг досягати потрібного результату за допомогою наявних ресурсів і особистої винахідливості

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