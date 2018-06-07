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Помер композитор, який писав пісні Кіркорову

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Народний артист Білорусі, композитор-пісняр Едуард Зарицький помер в середу, 6 червня, після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Тіло музиканта, що співпрацював з відомими виконавцями, серед яких Філіп Кіркоров, було знайдено в його квартирі у Мінську. Зарицькому було 72 роки, пише "SputnikБілорусь".

Про дату похорону і церемонію прощання талановитого композитора поки нічого не відомо.

Едуард Зарицький

euroradio.fm

Едуард Зарицький народився 9 лютого 1946 року в Саратовській області (Росія). Через кілька років його сім'я переїхала до Мінська, де він закінчив Білоруську державну консерваторію.

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За час своєї кар'єри композитор Зарицький написав музику для більш ніж 500 хітів, не раз писав музику для пісень російського поп-виконавця Філіпа Кіркорова.

Роботи композитора виконували також такі зірки, як Ярослав Євдокимов, Віктор Вуячич, Едуард Хіль і інші. Найбільш відомими його творами є "Нічні багаття", "Прощальна гастроль", "Повірте, дівоньки" і колискова "Колиханка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 червня, на 84-му році життя померла великий режисер Кіра Муратова.

Особа
Філіп Кіркоров
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