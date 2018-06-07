Помер композитор, який писав пісні Кіркорову

Народний артист Білорусі, композитор-пісняр Едуард Зарицький помер в середу, 6 червня, після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням.

Тіло музиканта, що співпрацював з відомими виконавцями, серед яких Філіп Кіркоров, було знайдено в його квартирі у Мінську. Зарицькому було 72 роки, пише "SputnikБілорусь".

Про дату похорону і церемонію прощання талановитого композитора поки нічого не відомо.

Едуард Зарицький euroradio.fm

Едуард Зарицький народився 9 лютого 1946 року в Саратовській області (Росія). Через кілька років його сім'я переїхала до Мінська, де він закінчив Білоруську державну консерваторію.

За час своєї кар'єри композитор Зарицький написав музику для більш ніж 500 хітів, не раз писав музику для пісень російського поп-виконавця Філіпа Кіркорова.

Роботи композитора виконували також такі зірки, як Ярослав Євдокимов, Віктор Вуячич, Едуард Хіль і інші. Найбільш відомими його творами є "Нічні багаття", "Прощальна гастроль", "Повірте, дівоньки" і колискова "Колиханка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 червня, на 84-му році життя померла великий режисер Кіра Муратова.