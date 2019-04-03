Помер актор Олексій Булдаков: що про це відомо

Російський актор Олексій Булдаков, виконавець головної ролі у фільмі "Особенности национальной охоты", раптово помер у віці 68 років.

Причиною смерті став обрив тромбу. Про це повідомив ТАСС із посиланням на прес-службу Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів РФ.

"Олексій Іванович Булдаков помер, докладної інформації у нас немає, знаємо тільки, що він був на гастролях, у нього відірвався тромб" — повідомили у Союзі кінематографістів РФ.

liveinternet.ru

Пізніше стало відомо, що Олексія Булдакова знайшли без свідомості в його готельному номері в Улан-Баторі (Монголія). Актор викликав таксі, але вчасно вниз не спустився. Працівники готелю довго стукали до його номера, але він не відчиняв. Двері довелося виламати — Булдаков лежав непритомний. За попередніми даними, у нього ГССН (гостра серцево-судинна недостатність) на тлі ішемічної хвороби серця.

Характерно, що близький друг Олексія Булдакова Семен Стругачов (Льова з "Особенностей национальной рыбалки") розповів, що актор помер уві сні, пише LifeShot на своєму Telegram-каналі. Зі свого боку актор Віктор Бичков, який зіграв із Булдаковим в "Особенностях национальной охоты" одну з головних ролей (єгер Кузьмич. — Ред), повідомив виданню "Говорит Москва", що нещодавно спілкувався з артистом. За його словами, у Булдакова "хвороба була, але почувався він добре".

Олексій Булдаков 24СМИ

"У мене немає слів, одне просто горе суцільне, бо я втратив друга, який так передчасно пішов зовсім несподівано. Був він у чудовому настрої, вів нормальний спосіб життя останні роки і так відійти просто уві сні... Так, це горе велике... Ми хотіли ще, мріяли зняти 20 років по тому, говорили буквально тиждень тому, поки всі живі, треба зняти 20 років по тому і тепер цього не станеться вже ніколи..." — розповів Семен Стругачов.

Зазначимо, Олексій Булдаков народився 26 березня 1951 року в Алтайському краї, Росія. До 1993 року жив у Казахстані, поки не переїхав до Москви.

Деякий час працював у Московському художньому академічному театрі ім. Горького. У кіно Булдаков дебютував у 1982 році, зігравши партизана в картині Леоніда Макаричева "Сквозь огонь". Потім знімався у фільмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня..." (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Олексій Булдаков 24СМИ

Популярність Булдакову принесла роль генерала Іволгіна в комедіях Олександра Рогожкіна "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция "С Новым годом!" (1996), "Особенности национальной рыбалки" (1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) і Дмитра Месхієва "Особенности национальной политики" (2003).

За роки кар'єри артист неодноразово знімався в Україні і в своїх інтерв'ю після 2014 року зазначав, що переживає через трагічні подій в країні. Проте в 2017-му Булдаков потрапив до бази центру "Миротворець", так як вписався за анексію Криму Росією

За свою кар'єру актор зіграв понад 70 ролей у комедійних, детективних, історичних і військових фільмах. У 2009 році отримав звання Народного артиста РФ. Лауреат російської кінопремії "Ніка" (1996) в номінації "Найкраща чоловіча роль" за "Особливості національного полювання".

Олексій Булдаков 24СМИ

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