Помер актор Микола Караченцов

У п'ятницю, 26 жовтня, на 74 році життя помер російський актор театру і кіно Микола Караченцов.

Про це повідомив Telegram-паблік Mash, пізніше, посилаючись на слова сина артиста, інформацію підтвердив ряд російських ЗМІ. До свого 74-річчя Караченцов не дожив всього один день.

Фото: korrespondent.net

Через деякий час в ЗМІ з'явилася інформація, що про смерть 73-річного артиста журналістам повідомив його син. Відзначається, що останні два дні Караченцов був у дуже важкому стані. У п'ятницю вранці у нього відмовили нирки.

"Він відходив легко. Намагався щось сказати, але йому було вже складно. Але ми один одного зрозуміли", - розповів про останні хвилини артиста його син Андрій.

Як повідомлялося раніше, більше року Микола Караченцов боровся з раком легенів. У ЗМІ за цей час часто повідомляли про госпіталізацію актора і нові етапах лікування. 13 жовтня стало відомо, що артист знову потрапив до клініки і не міг самостійно дихати.

Пізніше стало відомо, що крім тяжкого захворювання у Караченцова розвинулося запалення легенів, яке і завадило артистові дихати самостійно. За словами його дружини Людмили Поргіної, лікарі намагалися максимально швидко призупинити запалення, так як на актора чекав черговий курс хіміотерапії.

Одне з останній фото Миколи Караченцова Фото: mk.ru

У квітні цього року у Миколи Караченцова діагностували останню стадію раку, артист проходив лікування в Ізраїлі.

Злоякісну пухлину в легкому Караченцова виявили в жовтні 2017 року. Пізніше з'явилася інформація про те, що у актора пішли метастази в лімфовузли, через характер пухлини і загального стану артиста хірургічне втручання було виключено.

Актор народився 27 жовтня 1944 року, і не дожив до свого 74-річчя всього один день. Як розповіли журналістам рідні, останнім бажанням Караченцова була зустріч з усіма друзями на його дні народження.

"Він тримався до останнього... Дуже сильна людина: і фізично, і духовно. Ми за нього молилися, і Бог його пошкодував, щоб більше не мучити. Він покинув цей світ цілком підготовленим для раю", - розповіла про смерть чоловіка дружина Караченцова Людмила Поргіна.

Прощання з Миколою Караченцовим відбудеться в понеділок, 29 жовтня на сцені театру "Ленком".

Микола Караченцов за роки кар'єри прославився як радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії, улюбленець мільйонів. На сцені і екранах артист зіграв сотні ролей, серед яких найбільш відомими були фільм-спектакль "Юнона и Авось", кінороботи "Человек с бульвара Капуцинов", "Романс о поэте", "Королева Марго" та інші.

"Приключения Электроника"

"Человек с бульвара Капуцинов"

"Тайны дворцовых переворотов"

Караченцов з рівним успіхом знімався у фільмах різних жанрів - музичних, дитячих, пригодницьких, драматичних. Популярності йому додали ролі в таких картинах, як "Собака на сене", "Благочестивая Марта", "Ярославна, королева Франции", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы".

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