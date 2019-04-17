Полякову та DZIDZIO втягнули в історію з дебатами: у зірок відповіли

Раніше ряд ЗМІ повідомив про те, що перед дебатами кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які відбудуться 19 квітня, на НСК "Олімпійський" будуть розважати публіку популярні українські артисти Оля Полякова та DZIDZIO.

Інформацію поширили на Facebook-сторінці "Команда Зеленського. Голованівський край". OBOZREVATEL вирішив розібратися в ситуації і дізнався у менеджменту Олі Полякової, чи причетна поп-діва до історії з дебатами.

Продюсер Ольги Михайло Ясинський спростував чутки і зазначив, що інформація є неправдивою і співачка не бере участі в будь-яких агітаційних заходах. Перед дебатами Оля буде виступати в Запоріжжі та Сєвєродонецьку, отже, в цей день артистка буде знаходитися в дорозі.

Оля Полякова та Dzidzio YouTube (скріншот з відео)

Також Ясинський дорікнув журналістам, які поширюють подібні вигадки, у відсутності професіоналізму.

"Я взагалі здивований... Ми щиро підтримуємо прагнення українського суспільства до чесних виборів і в агітації кандидатів в президенти не беремо участь. У ці дні Оля перебуває в гастрольному турі шоу "Королева Ночі" і в її плани входить виключно пересування по розбитим дорогам України з Сєвєродонецька, де вона виступить перед 5000 глядачів в Льодовому Палаці та місті Запоріжжі, де у неї корпоративний виступ", – уточнив Михайло.

Команда DZIDZIO також спростувала інформацію, зазначивши, що артист не планував виступати на "Олімпійському".

"19 квітня відбудеться Національна кінопремія "Золота Дзиґа", в якій наш фільм "DZIDZIO: ПЕРШИЙ РАЗ" представлений в трьох номінаціях. Крім того, Дзідзьо (Михайло Хома) обраний Кіноакадемією для оголошення переможця в номінації "Краща музика". Він буде присутній на кінопремії і здійснювати виступ на одній зі сцен на НСК "Олімпійський" не планує", – цитує слова піар-менеджера DZIDZIO Лілії Слюсар видання Укрінформ.

Відзначимо, крім Facebook-пабліка "Команда Зеленського. Голованівський край" інформація про прийдешнє виступі українських артистів не поширювалася на жодному з офіційних ресурсів команд кандидатів в президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній президент України Петро Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". При цьому до цих пір сторони не домовилися про точну дату проведення дебатів.

Однак в НСК і штабі Зеленського офіційно не підтвердили домовленість з командою Порошенко.

В "Олімпійському" в той же час додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – з 09:00 до 00:00 19 квітня.

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