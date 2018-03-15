Полякова поділилася жалісливою історією про смерть близької людини

Українська поп-співачка Оля Полякова знялася у соціальній рекламі по боротьбі з онкозахворюваннями та розповіла, що для неї ця тема важлива, оскільки від раку помер її батько.

Артистка стала героїнею соціального проекту "Пообіцяй собі берегти себе", який спрямований на боротьбу з раком молочної залози.

Так, на думку Полякової, будь-яка краса починається зі здоров'я, саме тому співачка закликала всіх всіх жінок усвідомити особисту відповідальність за себе і звернути увагу на таке серйозне захворювання. також Ольга розповіла про смерть свого тата.

"Про таку проблему, як онкозахворювання, потрібно говорити, привчати кожного до усвідомлення особистої відповідальності за своє здоров'я і допомагати нашому суспільству формувати культуру профілактики раку молочної залози і її діагностики на ранній стадії. У нас же люди біжать в лікарні, коли вже болить. От якщо б мій батько, який також помер від онкології, раніше почав лікуватися і вчасно прооперувався, він би ще жив. Тому потрібно обов'язково хоча б раз на рік перевірятися: чоловікам здавати ПСА, в той час як жінкам ходити в профілактичних цілях до мамолога і гінеколога", - поділилася артистка.

Зазначимо, що "Пообіцяй собі берегти себе" - соціальна кампанія, покликана привернути увагу громадськості до проблеми раку молочної залози в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", Оля Полякова розповіла, що в зв'язку з проблемами зі здоров'ям їй довелося відмовитися від головної "фішки" свого сценічного образу - кокошника.