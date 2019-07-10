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"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото

5.2т Читати матеріал російською

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, похвалилася відвертим знімком перед фанатами.

Так, на особистій сторінці в Instagram 36-річна артистка продемонструвала фотографію, де вона повністю гола стоїть на руках на пірсі.

Примітно, що фотографія зроблена в ракурсі зі спини, через що обличчя Світлани не видно. Раніше в такій же манері неодноразово фотографувалася українська поп-діва Оля Полякова. Вона позувала повністю голою під час відпочинку і постила фото під хештегом "труси для боягузів".

"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото

Шанувальники Лободи бурхливо відреагували на знімок, який показала Лобода. Їхні думки розділилися: деякі похвалили її за сміливість інші порахували витівку занадто вульгарною.

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"Сміливо, сильно, світло! Облом тобі, Полякова", – відзначили фоловери Світлани, пригадавши серію голих знімків Олі.

"Ні сорому, ні совісті! Вас же діти дивляться, а ви викладаєте такі фото!" – дорікнули Лободі інші.

"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
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Знайшлися й ті, хто засумнівався в тому, що на знімку зображена саме Лобода, оскільки лиця на ньому не видно. Як виявилося, Світлана дійсно розмістила у себе на сторінці чуже фото, видавши його за своє (артистка не відзначила на знімку автора і ніде не вказала, що на зображенні не вона).

"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото
"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото

Як вдалося з'ясувати, фото належить американській моделі і фотографу, яка знімається в різних позах йоги і викладає пікантні фото на своїй сторінці в Instagram під ніком Nude Yoga Girl.

"Полякова, облом": Лобода обдурила мережу повністю голим фото

Своє фото, яке і показала шанувальникам Світлана Лобода, американка виклала в мережу ще в травні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оля Полякова розбурхала мережу серією абсолютно голих фото. Її витівка викликала гарячі суперечки в мережі. Співачка зухвало пояснила, навіщо показала себе голою і записала відеозвернення до хейтерів.

Після гучних знімків, через кілька місяців Оля знову постала перед камерами повністю оголеною.

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Особи
Оля Полякова Світлана Лобода
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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