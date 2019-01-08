Полетіла у відпустку без сім'ї: чоловік Лорак погнався за дружиною у США

Скандальний чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок у Маямі (штат Флорида, США), де вже декілька днів відпочиває і його дружина в компанії зіркових друзів.
На своїй сторінці в Instagram Мурат опублікував знімки і відео, де вказав, що він у понеділок, 7 січня, прилетів в аеропорт Маямі. Цікаво, що разом із ним і їхня спільна з Лорак донька Софія.
Зазначимо: раніше артистка також розповіла шанувальникам, що відправилася у відпустку в США, опублікувавши знімок, на якому позує разом зі своїм другом, російським співаком Сергієм Лазарєвим. Пізніше в Stories свого Instagram-аккаунта вона також показала, що поряд із нею ще й артист Філіп Кіркоров.
Ані Лорак на відпочинку з Сергієм Лазарєвим
Instagram @anilorak
Скріншот зі сторінки Мурата Налчаджиоглу
Instagram @muratnalca
Водночас у коментарях багато фанів Лорак шкодували Мурата, який нібито залишився у Києві без знаменитої дружини.
Ані Лорак в Маямі з Кіркоровим
Instagram @anilorak
Ані Лорак у Маямі з Кіркоровим
Instagram @anilorak
"Бідний чоловік Ані, напевно, в Києві страждає від того, що накоїв", – припустили користувачі соціальної мережі.
Цікаво, що на знімках, які незабаром опублікував Мурат із Маямі, він показує, як проводить час із донькою. Натомість Лорак поряд із ними не з'являлася.
Скріншот
Instagram @muratnalca
Скріншот
Instagram @muratnalca
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото своєї доньки Софії, яке підписав любовним зізнанням.