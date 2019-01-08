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Полетіла у відпустку без сім'ї: чоловік Лорак погнався за дружиною у США

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Скандальний чоловік співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок у Маямі (штат Флорида, США), де вже декілька днів відпочиває і його дружина в компанії зіркових друзів.

На своїй сторінці в Instagram Мурат опублікував знімки і відео, де вказав, що він у понеділок, 7 січня, прилетів в аеропорт Маямі. Цікаво, що разом із ним і їхня спільна з Лорак донька Софія.

Зазначимо: раніше артистка також розповіла шанувальникам, що відправилася у відпустку в США, опублікувавши знімок, на якому позує разом зі своїм другом, російським співаком Сергієм Лазарєвим. Пізніше в Stories свого Instagram-аккаунта вона також показала, що поряд із нею ще й артист Філіп Кіркоров.

Ані Лорак на відпочинку з Сергієм Лазарєвим

Ані Лорак на відпочинку з Сергієм Лазарєвим

Instagram @anilorak

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Скріншот зі сторінки Мурата Налчаджиоглу

Скріншот зі сторінки Мурата Налчаджиоглу

Instagram @muratnalca

Водночас у коментарях багато фанів Лорак шкодували Мурата, який нібито залишився у Києві без знаменитої дружини.

Ані Лорак в Маямі з Кіркоровим

Ані Лорак в Маямі з Кіркоровим

Instagram @anilorak

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Ані Лорак у Маямі з Кіркоровим

Ані Лорак у Маямі з Кіркоровим

Instagram @anilorak

"Бідний чоловік Ані, напевно, в Києві страждає від того, що накоїв", – припустили користувачі соціальної мережі.

Цікаво, що на знімках, які незабаром опублікував Мурат із Маямі, він показує, як проводить час із донькою. Натомість Лорак поряд із ними не з'являлася.

Скріншот

Скріншот

Instagram @muratnalca

Скріншот

Скріншот

Instagram @muratnalca

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав зворушливе святкове фото своєї доньки Софії, яке підписав любовним зізнанням.

Особи
Ані ЛоракМурат НалчаджиоглуСергій Лазарєв
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