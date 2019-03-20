"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників пікантною гімнастикою перед виступом у США.

Відповідне відео артистка опублікувала в своєму Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Лобода у відвертому вбранні, який насилу прикривав груди без бюстгальтера, згинала і розгинала спину, через що можна було розглянути більше, ніж пристойно. У мережі це викликало бурхливу реакцію.

Лободу розкритикували за відсутність скромності, занадто яскравий костюм, а також за те, що вона засвітила сосок. Причому багато хто наполягав, що у співачки силіконові груди.

"Сосок видно", "Для силікону білизна не потрібна. Він сам форму тримає", "Що там видно? Там же сітка бежева, якось вульгарно, а то біш дешево", "Африканський папуга", "Видно все", "Поржав, особливо, коли язика витягла", "Лобода показала імпланти", "імпланти прямо гуляють", "Спочатку подумала, що це не людина. На груди було страшно дивитися, як ніби не справжні, а хоча так і є: груди-то не справжні", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Лобода підвищила вартість свого виступу в Росії, перевищивши гонорар Філіпа Кіркорова.

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