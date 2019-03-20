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"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою

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Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників пікантною гімнастикою перед виступом у США.

Відповідне відео артистка опублікувала в своєму Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Лобода у відвертому вбранні, який насилу прикривав груди без бюстгальтера, згинала і розгинала спину, через що можна було розглянути більше, ніж пристойно. У мережі це викликало бурхливу реакцію.

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Допіс, Поширення LOBODA (@lobodaofficial)

Лободу розкритикували за відсутність скромності, занадто яскравий костюм, а також за те, що вона засвітила сосок. Причому багато хто наполягав, що у співачки силіконові груди.

"Сосок видно", "Для силікону білизна не потрібна. Він сам форму тримає", "Що там видно? Там же сітка бежева, якось вульгарно, а то біш дешево", "Африканський папуга", "Видно все", "Поржав, особливо, коли язика витягла", "Лобода показала імпланти", "імпланти прямо гуляють", "Спочатку подумала, що це не людина. На груди було страшно дивитися, як ніби не справжні, а хоча так і є: груди-то не справжні", – написали в мережі.

"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою
"Показала імпланти": Лобода без ліфчика розлютила мережу пікантною зарядкою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Лобода підвищила вартість свого виступу в Росії, перевищивши гонорар Філіпа Кіркорова.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
США
Тег
шоу-бизнес
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Силиконовые мозги у кацапов - вместо ваты! (с)
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
фубля...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Беркут Інгвар, гдебля?
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