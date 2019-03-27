Поїв пігулками і довів до анорексії? Колишнього чоловіка Началової звинуватили в її смерті: з'явилася відповідь

У трагічній смерті російської співачки Юлії Началової її близькі звинуватили екс-чоловіка артистки, музиканта Дмитра Ланського. Чоловік різко відповів на плітки і звинувачення.

Так, раніше батько і піар-менеджер Началової висловили переконання, що, "всі біди співачки" почалися з того часу, як вона вийшла заміж за Ланского. Нібито чоловік змушував її худнути до знемоги і пити для цього пігулки. У свою чергу, екс-вокаліст поп-гурту "Прем'єр Міністр", який був одружений на Началовій з 2001 по 2005 роки, вказав, що ці припущення – повна брехня. Про це пише "СтарХит".

"Всі біди у нас почалися з нього (Дмитра Ланського – Ред). Зараз би він так не вчинив. Порозумнішав з роками, напевно. Дали йому в руки здорову нормальну дівчинку, а він чорт знає що наробив з нею", – заявляв раніше батько Юлії Віктор Началов.

Началова і Ланський Комсомольська правда

Ланський, за словами Віктора, довів співачку до анорексії і саме після шлюбу з ним у неї почалися серйозні проблеми. Екс-чоловік Началової різко відреагував на цю інформацію.

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"Історія про анорексію Юлії – вигадка її піар-менеджера.Цьому немає медичного підтвердження. Я ніколи не годував Юлю ніякими пігулками і не змушував її худнути. Це брехня. Вона була яскравою і незалежною особистістю. Навряд чи хтось міг змусити її робити щось проти волі", – висловився Дмитро.

Юлія Началова з першим чоловіком Дмитром Ланським Zvezda-fc.ru

Крім цьоого, він додав, що після розставання він завжди позитивно ставився до Началової, радів її успіхам і стежив за її творчістю, проте між собою вони практично не спілкувалися.

Юлія Началова і Дмитро Ланський Woman.ru

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"Після нашого розставання Юлія вдало вийшла заміж і народила прекрасну здорову дочку. Це зайвий раз доводить, що я ніяк не вплинув на її здоров'я. Незважаючи на те, що наші шляхи розійшлися, я завжди радів творчим успіхам колишньої дружини. Ми розлучилися 15 років тому, за весь цей час бачилися три-чотири рази. Юлія була унікальною співачкою, але наш шоу-бізнес жорстокий. Увагу преси в повному обсязі вона отримала лише після смерті. Панове, любити треба живих. Хочу звернутися до представників ЗМІ: припиніть цькування щодо мене", – підсумував Дмитро Ланський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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