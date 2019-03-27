Поїв пігулками і довів до анорексії? Колишнього чоловіка Началової звинуватили в її смерті: з'явилася відповідь

У трагічній смерті російської співачки Юлії Началової її близькі звинуватили екс-чоловіка артистки, музиканта Дмитра Ланського. Чоловік різко відповів на плітки і звинувачення.
Так, раніше батько і піар-менеджер Началової висловили переконання, що, "всі біди співачки" почалися з того часу, як вона вийшла заміж за Ланского. Нібито чоловік змушував її худнути до знемоги і пити для цього пігулки. У свою чергу, екс-вокаліст поп-гурту "Прем'єр Міністр", який був одружений на Началовій з 2001 по 2005 роки, вказав, що ці припущення – повна брехня. Про це пише "СтарХит".
"Всі біди у нас почалися з нього (Дмитра Ланського – Ред). Зараз би він так не вчинив. Порозумнішав з роками, напевно. Дали йому в руки здорову нормальну дівчинку, а він чорт знає що наробив з нею", – заявляв раніше батько Юлії Віктор Началов.
Началова і Ланський
Комсомольська правда
Ланський, за словами Віктора, довів співачку до анорексії і саме після шлюбу з ним у неї почалися серйозні проблеми. Екс-чоловік Началової різко відреагував на цю інформацію.
"Історія про анорексію Юлії – вигадка її піар-менеджера.Цьому немає медичного підтвердження. Я ніколи не годував Юлю ніякими пігулками і не змушував її худнути. Це брехня. Вона була яскравою і незалежною особистістю. Навряд чи хтось міг змусити її робити щось проти волі", – висловився Дмитро.
Юлія Началова з першим чоловіком Дмитром Ланським
Zvezda-fc.ru
Крім цьоого, він додав, що після розставання він завжди позитивно ставився до Началової, радів її успіхам і стежив за її творчістю, проте між собою вони практично не спілкувалися.
Юлія Началова і Дмитро Ланський
Woman.ru
"Після нашого розставання Юлія вдало вийшла заміж і народила прекрасну здорову дочку. Це зайвий раз доводить, що я ніяк не вплинув на її здоров'я. Незважаючи на те, що наші шляхи розійшлися, я завжди радів творчим успіхам колишньої дружини. Ми розлучилися 15 років тому, за весь цей час бачилися три-чотири рази. Юлія була унікальною співачкою, але наш шоу-бізнес жорстокий. Увагу преси в повному обсязі вона отримала лише після смерті. Панове, любити треба живих. Хочу звернутися до представників ЗМІ: припиніть цькування щодо мене", – підсумував Дмитро Ланський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Співачку поховали у четвер, 21 березня, на Троєкурівському кладовищі в Москві. Попрощатися з нею прийшли багато зірок російського шоу-бізнесу.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.