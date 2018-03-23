"Поїхала в зоопарк": Гросу похвалилася участю в шоу "Дом 2"

Українська співачка Аліна Гросу, яка виїхала жити до Росії і активно будує кар'єру в Москві, знялася в скандальному телепроекті "Дом 2".

Гросу похвалилася своїм фанатам знімком зі студії, де проходили зйомки знаменитого шоу "Дом 2", який був опублікований в Instagram-акаунті Аліни.

На зображенні співачка позує разом з одним із нинішніх учасників телебудівництва Олександром Купіним.

Аліна Гросу Instagram @alina_grosu

Багато шанувальників співачки не підтримали її участь в "Дом 2", назвавши саму телепередачу "зоопарком" і "борделем".

Як повідомляв "Обозреватель", співачка Аліна Гросу нещодавно отримала в Росії премію від глянцевого видання Melon Rich за пісню з промовистою назвою "Хочу я баса".