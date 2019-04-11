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"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом

1.7тЧитати матеріал російською

Російський співак Сергій Лазарєв, який поїде представляти РФ на престижний конкурс Євробачення-2019, приголомшив своїх фанатів дивним знімком, на якому виглядає дуже втомленим і з безглуздою зачіскою.

Цікавим зображенням артист поділився на особистій сторінці в Instagram. Фото не сподобалося його шанувальникам, які порівняли Лазарєва з "алкоголіком" і "бомжем".

Багато також "пройшлися" по дивних змінах у зовнішності Сергія. Зокрема, практично всіх фоловерів збентежив рівний чубчик російського секс-символу, який викликав хвилю насмішок у мережі.

"Доброго ранку і гарного дня. Де б ви не були..." – коротко підписав знімок Сергій Лазарєв.

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У коментарях під фотографією виник ажіотаж: фани почали масово просити співака більше не експериментувати у такий спосіб зі своєю зовнішністю.

"Погано виглядаєте, напевно гуляли до ранку в клубі? Схожий на мого сусіда, який дуже багато бухає", – висловилися шанувальники Лазарєва.

"Відпочити вже треба, Сергію, такий втомлений", – додали інші.

"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом
"Погано виглядаєш, ніби у запої": Лазарєв викликав критику фанів дивним виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лазарєв опублікував у мережі гаряче фото, на якому зображений повністю голим. Знімок викликав справжній фурор серед шанувальників Сергія.

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Особа
Сергій Лазарєв
Тег
Новини Росії
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