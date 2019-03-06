"Почав уже сумніватися..." Галкін відверто розповів про особисте життя з Пугачовою

Російський гуморист і актор, чоловік легендарної співачки Алли Пугачової Максим Галкін відверто розповів про особисте життя і стосунки з примадонною.

Так, за словами Галкіна, Пугачова завжди була головною в їх сім'ї, але зараз він почав сумніватися в ступені її впливу на всі рішення, пише "Комсомольская правда".

"Головна в союзі, мабуть, Алла. Напевно ... Ось, став уже сумніватися. З розумною жінкою не зрозумієш! Коли до нас приходять гості, Алла завжди садить мене на чільне місце столу і завжди підкреслює, що я господар у будинку..." – відверто розповів Галкін.

Пугачова і Галкін подробиці

Також Максим зізнався, що він досить ревнивий чоловік, проте пара практично не свариться. Але навіть якщо відбувається конфлікт – він завжди йде миритися першим. При цьому Пугачова вважає за краще не втручатися в його кар'єру, але дозволяє собі вказувати, як чинити в побутових справах.

"Я заспівав з її легкої руки. Також дружина радить, як одягатися. Наприклад, окуляри круглі, які я зараз ношу – вона порадила. Я люблю лінзи, але вона сказала: " Ти в цих окулярах такий знайко, я тебе таким полюбила. Іди і купи!" – додав Галкін.

Нагадаємо, роман Алли Пугачової і Максима Галкіна почався 17 років тому, в 2002 році. Тоді примадонна була одружена з співаком Філіпом Кіркоровим (пара розлучилася тільки в 2005-му). Одружилися зірки в 2011 році, а через шість років повінчалися. Різниця у віці артистів становить 27 років. У 2013-му за допомогою сурогатної матері у пари Галкін-Пугачова з'явилися Гаррі і Ліза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію примадонни Алли Пугачової. Артистка нібито перенесла операцію на серці. Пізніше її чоловік, комік Максим Галкін, а також і сама Пугачова прокоментували інцидент.

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