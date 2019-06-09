"Побити горщики і розійтися": Потап розповів про стосунки з колишньою дружиною і сином через Каменських

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) розповів про свої стосунки з екс-дружиною Іриною Горовою і 10-річним сином Андрієм після того, як стало відомо про його стосунки зі співачкою Настею Каменських.

За його словами, відносини з колишньою дружиною Іриною після роману з Каменських у нього склалися специфічні, але шанобливе. Що стосується сина – то Потап довго боявся розповісти йому про своє друге весіллі. Про це йшла мова в передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою (відео дивіться в кінці новини).

"Найлегше посваритися, розійтися, побити горщики, а ми з Іриною ще й працюємо разом. Ми поважаємо один одного, вона мати мого сина. До неї у мене буде завжди специфічне шанобливе ставлення", – розповідав Потап.

Потап і Настя Tochka.net

Також зірка розповів, що йому вдалося зберегти довірливі відносини з колишньою дружиною завдяки тому, що він не виносив напоказ свій роман з Настею.

"Для Ірини було дуже важливо не виносити стосунки на люди, це не дипломатія, це дружба. Ми ж родичі все ж", – прокоментував артист.

Потап з колишньою дружиною Іриною Горовою і сином Андрієм Сегодня

Що стосується його десятирічного сина, то Потап зізнався – вирішив повідомити таку новину максимально делікатно і поступово. Хлопчик не відразу дізнався про те, що у його батька є інша жінка.

"Робив я все це делікатно, тому що Андрюша дуже любить маму Ірину. Це було не дуже просто мені, я розповідав йому потихеньку. Ми дійшли до того, що я його запитав: синок, як ти відреагуєш, якщо я одружуся? На що він сказав: якщо для тебе це добре, то я буду робити все, щоб було добре для мого батька. Я запитав: ти прийдеш на моє весілля? Він сказав: так", – підсумував Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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