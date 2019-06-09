ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
СпортLady

/Шоубіз

"Побити горщики і розійтися": Потап розповів про стосунки з колишньою дружиною і сином через Каменських

1.3тЧитати матеріал російською

Український шоумен і музикант Потап (Олексій Потапенко) розповів про свої стосунки з екс-дружиною Іриною Горовою і 10-річним сином Андрієм після того, як стало відомо про його стосунки зі співачкою Настею Каменських.

За його словами, відносини з колишньою дружиною Іриною після роману з Каменських у нього склалися специфічні, але шанобливе. Що стосується сина – то Потап довго боявся розповісти йому про своє друге весіллі. Про це йшла мова в передачі "Світське життя" з Катериною Осадчою (відео дивіться в кінці новини).

"Найлегше посваритися, розійтися, побити горщики, а ми з Іриною ще й працюємо разом. Ми поважаємо один одного, вона мати мого сина. До неї у мене буде завжди специфічне шанобливе ставлення", – розповідав Потап.

Потап і Настя

Потап і Настя

Tochka.net

Також зірка розповів, що йому вдалося зберегти довірливі відносини з колишньою дружиною завдяки тому, що він не виносив напоказ свій роман з Настею.

Новини
"Скільки сексу!" Потап поділився еротичним фото Каменських

"Для Ірини було дуже важливо не виносити стосунки на люди, це не дипломатія, це дружба. Ми ж родичі все ж", – прокоментував артист.

Потап з колишньою дружиною Іриною Горовою і сином Андрієм

Потап з колишньою дружиною Іриною Горовою і сином Андрієм

Сегодня

Що стосується його десятирічного сина, то Потап зізнався – вирішив повідомити таку новину максимально делікатно і поступово. Хлопчик не відразу дізнався про те, що у його батька є інша жінка.

Новини
"У мене була сім'я!" Потап зробив відверте зізнання про роман з Каменських

"Робив я все це делікатно, тому що Андрюша дуже любить маму Ірину. Це було не дуже просто мені, я розповідав йому потихеньку. Ми дійшли до того, що я його запитав: синок, як ти відреагуєш, якщо я одружуся? На що він сказав: якщо для тебе це добре, то я буду робити все, щоб було добре для мого батька. Я запитав: ти прийдеш на моє весілля? Він сказав: так", – підсумував Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
"Потап і Настя"Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel