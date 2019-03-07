Побили дружину і дитину: стало відомо про скандал із зіркою "Татусевих дочок"

Російський актор Сергій Фролов, який зіграв роль у популярному серіалі "Татусеві дочки" потрапив у скандал, у результаті чого позбувся квартири в Москві. Також постраждали його дружина й дитина.

Так, разом із дружиною і сином артиста виселили з квартири на Дмитрівському шосе в Москві: за його словами, житлом, яке йому дісталося у спадок від матері, незаконно заволоділа мікрофінансова організація. У житло незаконно проникли колектори, які побили Фролова, а також його дружину й дитину, пише "Комсомольская правда" (дивіться відео в кінці новини).

"До мене постукала сусідка, яка сказала, що у неї "вибило" пробки. Тричі вона до мене стукала, але я не вийшов. Після цього почалося виламування замків. Здійснював його невідомий мені чоловік", – розповів Фролов, також він залишив повідомлення на особистій сторінці в соціальній мережі.

За його словами, як тільки були спиляні замки, біля дверей квартири з'явилися судові пристави. Квартира належала його покійній матері, яка взяла кредит під заставу нерухомого майна і потрапила в шахрайську схему.

"У квартиру потрапили сторонні люди. Після побиття представником загарбника дитини і дружини, пристави кинули "виконавче провадження" та накивали п'ятами. Але забрати особисті речі з квартири так і не вийшло. Поліція прийняла заяви потерпілих від загарбників дружини й сина. Мене пристав побив ще вранці, голова страшно болить, рука опухла..." – заявив актор.

Сергій Фролов у серіалі "Татусеві дочки" Комсомольська правда

Зараз проходять судові засідання у справі щодо квартири, а також дослідча перевірка ГСУ щодо дій шахраїв, які втягнули матір артиста в кредитну історію. Повідомляється, що деякі з них уже заарештовані, але основні фігуранти справи ще перебувають на свободі, передає "360".

Сергій Фролов змушений чергувати біля квартири Комсомольська правда

Сергій додав, що квартира була відчужена, а потім її виставили на торги, які, як з'ясувалося, були фіктивними. Раніше його мати взяла в мікрофінансовій організації 600 тисяч рублів займу під заставу нерухомості. Розплатитися жінка вчасно не змогла. Під час власного розслідування актор з'ясував, що його матір обдурили і від такої схеми житло в Москві втратили вже декілька десятків людей.

Зазначимо, що актор Сергій Фролов також знімався у фільмах "Шпигун", "Сарана", "Щасливий випадок", "Конвалія срібляста-2" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен і продюсер Андрій Данилко розповів про гучний скандал, який трапився в його родині. Його сестра звинуватила артиста у "викраденні дитини на органи", через що він вже багато років не спілкується з родичкою.

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