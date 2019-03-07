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Побили дружину і дитину: стало відомо про скандал із зіркою "Татусевих дочок"

5.8тЧитати матеріал російською

Російський актор Сергій Фролов, який зіграв роль у популярному серіалі "Татусеві дочки" потрапив у скандал, у результаті чого позбувся квартири в Москві. Також постраждали його дружина й дитина.

Так, разом із дружиною і сином артиста виселили з квартири на Дмитрівському шосе в Москві: за його словами, житлом, яке йому дісталося у спадок від матері, незаконно заволоділа мікрофінансова організація. У житло незаконно проникли колектори, які побили Фролова, а також його дружину й дитину, пише "Комсомольская правда" (дивіться відео в кінці новини).

"До мене постукала сусідка, яка сказала, що у неї "вибило" пробки. Тричі вона до мене стукала, але я не вийшов. Після цього почалося виламування замків. Здійснював його невідомий мені чоловік", – розповів Фролов, також він залишив повідомлення на особистій сторінці в соціальній мережі.

За його словами, як тільки були спиляні замки, біля дверей квартири з'явилися судові пристави. Квартира належала його покійній матері, яка взяла кредит під заставу нерухомого майна і потрапила в шахрайську схему.

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"У квартиру потрапили сторонні люди. Після побиття представником загарбника дитини і дружини, пристави кинули "виконавче провадження" та накивали п'ятами. Але забрати особисті речі з квартири так і не вийшло. Поліція прийняла заяви потерпілих від загарбників дружини й сина. Мене пристав побив ще вранці, голова страшно болить, рука опухла..." – заявив актор.

Сергій Фролов у серіалі

Сергій Фролов у серіалі "Татусеві дочки"

Комсомольська правда

Зараз проходять судові засідання у справі щодо квартири, а також дослідча перевірка ГСУ щодо дій шахраїв, які втягнули матір артиста в кредитну історію. Повідомляється, що деякі з них уже заарештовані, але основні фігуранти справи ще перебувають на свободі, передає "360".

Сергій Фролов змушений чергувати біля квартири

Сергій Фролов змушений чергувати біля квартири

Комсомольська правда

Сергій додав, що квартира була відчужена, а потім її виставили на торги, які, як з'ясувалося, були фіктивними. Раніше його мати взяла в мікрофінансовій організації 600 тисяч рублів займу під заставу нерухомості. Розплатитися жінка вчасно не змогла. Під час власного розслідування актор з'ясував, що його матір обдурили і від такої схеми житло в Москві втратили вже декілька десятків людей.

Зазначимо, що актор Сергій Фролов також знімався у фільмах "Шпигун", "Сарана", "Щасливий випадок", "Конвалія срібляста-2" і багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український шоумен і продюсер Андрій Данилко розповів про гучний скандал, який трапився в його родині. Його сестра звинуватила артиста у "викраденні дитини на органи", через що він вже багато років не спілкується з родичкою.

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