''Блудницу во мне заприметил...''': Седокова спантеличила фанатів зізнанням про чоловіків

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Седокова заінтригувала фанів розповіддю про чоловіків і особисті стосунки.

Скандальна артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram вірш, у якому йдеться про те, як до жінки ставилися різні чоловіки. Багато фанатів провели паралель з особистим життям Анни, зробивши висновок, що вірш є частково автобіографічним.

Седокова наголосила, що в одній і тій самій дівчині чоловіки бачать абсолютно різних особистостей, тому не варто для стосунків переробляти самих себе, оскільки "всім не догодиш".

Далі наводимо повний текст вірша:

Для разных мужчин становилась я новой. Для первого — дурочкой, чистый наив. Второму казалось излишне суровой, А что? Он "мурчал" надоевший мотив! Для третьего музой явилась, богиней! Он даже "сваял" для меня пьедестал! Но мне не хотелось быть чьей-то святыней, А может быть, просто меня он достал. Четвертый созрел для семьи и для брака Его бизнес-леди влекла за собой. Был пятый сражен кулинарной атакой, Блудницу во мне заприметил шестой. И только один обнаружил все сразу: Слияние воздуха, льда и огня...

Потом произнес оглушившую фразу:

"Ты — женщина! Подлинник... Жаль, не моя..."

Шанувальники Анни активно відреагували на публікацію, зазначивши, що у Седокової було стільки чоловіків, що "можна збитися з ліку", але при цьому вона так і не зуміла знайти собі чоловіка.

"Наприручала", — іронічно наголосили фоловери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-солістка "ВІА Гри" Анна Седокова засвітила вульгарне фото з черговим чоловіком, за що була розкритикована своїми фанатами.