По-багатому: Бузова витратила мільйони на житло після розгрому у Собчак

Скандальна російська зірка Ольга Бузова придбала дороге житло в елітному районі Москви, поле того, як телеведуча Ксенія Собчак в інтерв'ю розкритикувала її за те, що вона "живе в ж*пі міста".

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що Бузова нещодавно придбала квартиру в елітному московському ЖК "Долина Сетунь", вартість якої становить майже мільйон доларів (без ремонту і меблів). Про це повідомили анонімні джерела Telegram-каналу "Світські хроніки".

OBOZREVATEL також пропонує подивитися фото ЖК, в якому купила житло Бузова.

Скріншот листування Telegram-канал "Светские хроники"

Так, раніше Ольга розповідала, що вже купила житло родичам і навіть своєму директору, проте сама продовжує жити в орендованій квартирі на околиці Москви. Нібито, за словами Ольги, її влаштовувало просте житло і вона "жадає розкоші".

Скріншот листування Telegram-канал "Светские хроники"

Виявилося, що Ольга в кінці березня 2019 року обзавелася квартирою, площа якої становить близько 140 квадратних метрів. Житло обійшлося артистці в 60 мільйонів рублів (близько мільйона доларів або 24,5 мільйонів гривень – Ред).

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

Як повідомляють інсайдери одного з московських агентств нерухомості, зірка придбала дорогі апартаменти класу Premium ще 27 березня, проте ретельно приховувала цю інформацію. Співачка вже почала робити там ремонт, який, ймовірно, може розтягнутися на кілька років.

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

ЖК "Сетунь", де купила квартиру Бузова Сайт ЖК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Бузова розповіла про те, як йдуть справи в її особистому житті. Так, вона заявила, що за останніх два роки у неї був секс тільки з одним чоловіком.

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