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''Плюєте на могили!'' Притула зробив різку заяву про майбутні вибори в Україні

17.7тЧитати матеріал російською

Відомий український шоумен, засновник і ведучий проекту "Вар'яти шоу", гуморист Сергій Притула висловився з приводу майбутніх виборів в Україні, звернувшись до молоді.

Так, телеведучий зазначив, що наразі маховик передвиборчої кампанії набирає обертів. Населенню доведеться вибирати і нового президента, і депутатів парламенту у 2019 році. За його словами, головна надія покладається саме на молоде покоління. Про це шоумен написав на своїй сторінці у Facebook.

Сергій наголосив, що агітуватиме усіма способами молодь прийти на вибори, бо вони в змозі змінити долю країни, не обираючи між тими, хто "завмер в очікуванні реваншу", тобто колишніми "регіоналами" і "комуністами".

Сергій Притула

Сергій Притула

ХОЧУ.ua

"Я закликатиму молодь іти на вибори хоча б тому, що усвідомлюю: молодь не проголосує за тих, хто завмер в очікуванні реваншу. Молодь не проголосує за колишніх "регіоналів" і "комуністів". І це вже буде добре", — висловився Притула, зазначивши, що принципово важливо, щоб молоде покоління українців не було продажним і безініціативним.

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"Молодь, яка, як правило, пасивна і, на жаль, часто ведеться на "гречку" не гірше, ніж пенсіонери. Ваші ровесники віддали життя за те, щоб ви жили в іншій країні. У кращій країні. Кожен раз коли ви продаєте свій голос на виборах — ви плюєте на їхні могили! Подумайте про це!" - звернувся до аудиторії Сергій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гуморист і волонтер Сергій Притула зізнався, що витрачав безліч грошей в казино і поділився своїми поглядами на справжні цінності.

Особа
Сергій Притула
Об'єкт
вибори в Україні
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Натанов Иван
Натанов Иван
быдлы, все на выборы, параша понад усэ.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Очень странно слышать такие слова, когда президент бывший регионал, как и многие переобувшиеся кнопкодавы.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Считайте, что он уговорил детей Порошенко вернуться в Украину и проголосовать на выборах.
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