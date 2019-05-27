"Півтора місяці не розмовляли": стало відомо про конфлікт Потапа і Насті

Популярні музиканти Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня, розповіли про серйозний конфлікт.
Так, пара часто сварилася під час спільної роботи і артисти могли місяцями не розмовляти один з одним. Про це йшла мова в передачі "Світське життя" з Катею Осадчою (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
"У Насті дуже міцний характер, вона не слухає нікого. Ми завжди сварилися", – розповів Потап.
Потап і Настя
MOZGI Ent.
Каменських, в свою чергу, зазначила, що одного разу пара посварилася в період гастролей і не розмовляла півтора місяці. При цьому тоді ще дует "Потап і Настя" виступав щодня на сцені.
"Ми обидва заводимося від поганого настрою. Відносини не завжди нормальні, бувають і зриви. Тому іноді і доводилося посилати один одного. Якось півтора місяці ми виступали кожен день на одній сцені, потім після концерту ми сідали в різні машини, виїжджали в різні готелі ", – поділилася Настя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.
А 17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини. Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
23 травня відбулася довгоочікувана весілля Каменських і Потапа, на якому були присутні больш сотні гостей і знаменитостей
Зараз артисти проводять медовий місяць у Туреччині. Детальніше про те, у скільки обійшлася їх зіркова відпустка, читайте тут.
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