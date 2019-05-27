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"Півтора місяці не розмовляли": стало відомо про конфлікт Потапа і Насті

1.6тЧитати матеріал російською

Популярні музиканти Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап), які відсвяткували пишне весілля 23 травня, розповіли про серйозний конфлікт.

Так, пара часто сварилася під час спільної роботи і артисти могли місяцями не розмовляти один з одним. Про це йшла мова в передачі "Світське життя" з Катею Осадчою (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"У Насті дуже міцний характер, вона не слухає нікого. Ми завжди сварилися", – розповів Потап.

Потап і Настя

Потап і Настя

MOZGI Ent.

Каменських, в свою чергу, зазначила, що одного разу пара посварилася в період гастролей і не розмовляла півтора місяці. При цьому тоді ще дует "Потап і Настя" виступав щодня на сцені.

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"Ми обидва заводимося від поганого настрою. Відносини не завжди нормальні, бувають і зриви. Тому іноді і доводилося посилати один одного. Якось півтора місяці ми виступали кожен день на одній сцені, потім після концерту ми сідали в різні машини, виїжджали в різні готелі ", – поділилася Настя.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Тег
шоу-бизнес
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