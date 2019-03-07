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Пив і співав із Макаревичем: Галкін "відірвався" з Пугачовою в гостях у Жванецького

32.1тЧитати матеріал російською

Російський шоумен, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав, як відривався разом зі знаменитим співаком Андрієм Макаревичем на ювілеї гумориста Михайла Жванецького.

Максим показав яскравий ролик на своїй сторінці в Instagram, героями якого стали його 69-річна дружина, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, а також Леонід Ярмольник, Леонід Канівський і багато інших знаменитостей (ролик дивіться в кінці новини).

Разом із Макаревичем Галкін заспівав знамениту пісню "Батарейка" гурту "Жуки". Пугачова ж на відео промовила тост на честь Жванецького, який відсвяткував своє 85-річчя.

Пугачова на ювілеї Жванецького

Пугачова на ювілеї Жванецького

Instagram @maxgalkinru (скріншот з відео)

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"Трохи про вчорашнє святкування ювілею Михайла Михайловича Жванецького. Було весело, дотепно і смачно", – похвалився Галкін.

Галкін співає пісню "Батарейка"

Галкін співає пісню "Батарейка"

Instagram @maxgalkinru (скріншот з відео)

Жванецький і Макаревич

Жванецький і Макаревич

Instagram @maxgalkinru (скріншот з відео)

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Відзначимо, письменник-сатирик з Одеси, народний артист України Михайло Жванецький незадовго до свого ювілею був нагороджений президентом Росії Володимиром Путіним орденом "За заслуги перед вітчизною". В мережі через це виник бурхливий скандал, зокрема, українські активісти пригрозили Жванецькому зривом концертів, якщо той не відмовиться від нагороди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіян також обурив факт нагородження Жванецького, оскільки він раніше заявляв про свою проукраїнську позицію. Сам же артист виправдався перед публікою за нагороду, коротко зазначивши: "мені дали – я прийняв".

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Особи
Алла ПугачоваМаксим ГалкінАндрій МакаревичМихайло Жванецький
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну жванецкий а клоун пророссийский! своим еврейским языком подлизал кацапам отменно! фууу...мерзость какая!
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