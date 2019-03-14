"Пити треба менше!" У Росії розповіли, чому Началова впала в кому

Нещодавно госпіталізована російська співачка і телеведуча Юлія Началова, яка нині перебуває в комі, зловживала алкоголем. Не виключено, що перед тим, як потрапити в лікарню, вона теж випила спиртне.

Раніше в ЗМІ повідомили, що Началова хворіє на цукровий діабет, госпіталізували співачку після того, як рівень цукру в її крові піднявся до критичних показників. Відома блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію і зазначила: ймовірно Началова просто напилася напередодні через особисті проблеми, а з таким діагнозом вживати алкоголь суворо заборонено. Про це вона написала в своєму блозі на LiveJournal.

"Юля Началова потрапила в реанімацію... Я не знайома з творчістю Юлі. Зате чудово пам'ятаю, що її неодноразово ловили п'яною. Зокрема за кермом – вона язиком не ворочала, коли інспектори ДАІ просили її хоч щось відповісти. За чутками, вона страждає на цукровий діабет. Як поєднується такий діагноз із алкоголем – будь-який лікар скаже, що краще б ось ці дві речі не поєднувати", – висловилася Міро.

Юлія Началова asfera.info

Новини Українську співачку госпіталізували під час гастролей за кордоном

Блогерка припустила, що Началова могла випити з метою зняти стрес, який спровокував прийдешній суд із колишнім чоловіком, хокеїстом Олександром Фроловим, за квартиру.

"Швидше за все, суд прийме рішення на користь Фролова, і їй доведеться віддати йому або половину квартири, або 20 млн рублів. І тут, я припущу, чому б не випити з горя? А я нагадаю – цукровий діабет і алкоголь не поєднуються від слова зовсім. Пити треба менше, тоді, дивись, і здоровішою будеш, і в реанімації товстою д*пою не станеш займати місця. Це як російська рулетка – п'ять чарок вип'єш, а на шостій впадеш у кому", – різко підсумувала Олена Міро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.

Спочатку менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.

Через різке погіршення стану здоров’я співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність. Лікарі борються за життя 38-річної співачки.

Детальніше про хвороби Началової читайте за цим посиланням.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.