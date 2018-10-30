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Після трагедії у коледжі Керчі в Росії заборонили кліп до пісні Оксімірона

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У Росії обмежили доступ до неофіційного фанатського кліпу на пісню репера Оксімірона "Последний звонок". Ролик став недоступним для перегляду в YouTube та соцмережі "ВКонтакте".

Як повідомляє Meduza, у сюжеті відео побачили причину стрілянини в керченському коледжі у жовтні 2018 року.

Оксімірон

Оксімірон

Фото: lofficielrussia.ru

Відповідно до джерела, намагаючись відкрити відео, користувачі мережі бачать повідомлення про те, що перегляд у Росії заборонений на вимогу державних органів. У прес-службі соцмережі "ВКонтакте" зазначили, що ролик блокується на вимогу Роскомнадзору через пропаганду насильства. Але пісня доступна для прослуховування у сервісах.

Для створення кліпу шанувальники репера використовували кадри естонського фільму "Клас" (2007), знятого за мотивами інциденту, схожого на стрілянину в Керчі — масового вбивства учнів студентами американської школи "Колумбайн" у 1999 році.

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Зазначається, що на кліп незабаром після трагедії у Керчі в Роскомнадзор поскаржилася громадська активістка Євгенія Чудновець. На її думку, текст пісні й фанатський кліп спровокували напад на керченський коледж, у результаті якого загинула 21 особа. При цьому, як пише видання, фільм "Клас" офіційно у Росії не заборонений і доступний для перегляду на YouTube та в соцмережі "ВКонтакте".

Обережно! Відео не рекомендується для перегляду особам, які не досягли повноліття

Нагадаємо, що в результаті стрілянини у Керчі 17 жовтня загинула 21 людина. За офіційною версією влади окупованого Криму, винуватцем є учень Владислав Росляков, який приніс у навчальний заклад зброю і саморобні вибухові пристрої.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, новий яскравий кліп Imagine Dragons б'є рекорди переглядів у YouTube.

Читайте всі новини по темі "Вибух у Керчі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибух у Керчі
Особа
Oxxxymiron
Місце
Росія
Об'єкти
новиниYoutubeвконтактевидеокліп
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
ПрЭлестно! Теперь. если в расссее еще случится теракт. то сразу будет понятно. что в этом виноват Оксимирон. Я вас . кцапы поздравляю!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Надо вообще всех фанатов Колумбайна за счёт родителей на лечение отправлять, зашёл как то в группу - офигел. Нашли блин героев. Раньше люди в качалку ходили, чтобы не дать себя в обиду, сейчас ждут возраста, когда оружие можно будет купить.
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