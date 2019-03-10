Після смерті соліста The Prodigy звернулися до фанів

Засновник британського колективу The Prodigy Ліем Холлует після смерті соліста Кіта Флінта звернувся до шанувальників зі словами подяки.

На офіційній сторінці колективу в Instagram музикант опублікував фото яскравого графіті, присвяченого Кіту Флінту, і подякував усім небайдужим за підтримку.

"Народ, дякую всім за ваші триб'юти, вони дуже зворушили нас і підтримували весь цей тиждень. Ось цей з'явився в Лондоні. Великий респект його автору", - вказав під знімком Холуетт.

Нагадаємо, бездиханне тіло Кіта Флінта поліцейський виявили в його приватному будинку в Ессексі (Великобританія) в понеділок, 4 березня. Пізніше колеги музиканта по гурту розкрили подробиці інциденту: Флінт наклав на себе руки.

У 2019-му The Prodigy були заявлені хедлайнерами одного з найбільших фестивалів у Києві - UPark Festival. До столиці України музиканти мали привезти свою сьому платівку No Tourists (2018). Незабаром після смерті Флінта гурт повідомив про скасування всіх запланованих на сьогоднішній день концертів.

Дивіться також на OBOZREVATEL, яким був останній концерт The Prodigy з Кітом Флинтом в Україні. Влітку 2017 року гурт став хедлайнером одного з найбільших фестивалів країни.

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