Після смерті доньки: у батька Началової виявили рак

Стало відомо про серйозні проблеми зі здоров'ям у батька російської співачки Юлії Началової, яка трагічно померла у березні 2019 року.
У ЗМІ повідомили, що у Віктора Началова — російського музиканта і продюсера, виявили рак. Про це йшлося у ефірі передачі "Пусть говорят" на Першому каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Батьки Началової довго не могли дати ради з трагедією — втратою єдиної дочки. Щоб пережити сімейне горе, батьки Юлії Віктор і Таїсія Началови звернулися до психологів і вирушили на лікування до Ізраїлю.
Юлія Началова з батьком
Cosmopolitan
Під час обстеження у Віктора Началова була виявлена пухлина кишечника. Незабаром відбулося погіршення стану його здоров'я.
"Як уві сні опинилися в Ізраїлі у лікаря. Коли ми туди прилетіли, ми були настільки убиті... У мене була знайдена проблема, з якою, на щастя, вдалося впоратися. Знадобилася операція", — розповів Віктор.
За словами лікаря, Началову пощастило, що він полетів до Ізраїлю, інакше так би і не дізнався про свою проблему, це могло б призвести до фатальних наслідків.
"Були кардіоваскулярні онкологічні скринінги. Тільки тому, що це було зроблено так рано, ми змогли допомогти. Своєю смертю Юлечка врятувала життя батькові. Був знайдений процес у кишечнику, який реально загрожував життю Віті", — розповів фахівець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру у крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла останніми роками.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, — поділилася подробицями у соціальних мережах.
Через різке погіршення стану здоров'я співачка впала у кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Згодом стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня повідомили, що Началову у терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. За декілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це трапилося у результаті набряку легенів і мозку, які виникли під час ускладнення хвороби.
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