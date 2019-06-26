Після смерті доньки: у батька Началової виявили рак

Стало відомо про серйозні проблеми зі здоров'ям у батька російської співачки Юлії Началової, яка трагічно померла у березні 2019 року.

У ЗМІ повідомили, що у Віктора Началова — російського музиканта і продюсера, виявили рак. Про це йшлося у ефірі передачі "Пусть говорят" на Першому каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Батьки Началової довго не могли дати ради з трагедією — втратою єдиної дочки. Щоб пережити сімейне горе, батьки Юлії Віктор і Таїсія Началови звернулися до психологів і вирушили на лікування до Ізраїлю.

Юлія Началова з батьком Cosmopolitan

Під час обстеження у Віктора Началова була виявлена пухлина кишечника. Незабаром відбулося погіршення стану його здоров'я.

"Як уві сні опинилися в Ізраїлі у лікаря. Коли ми туди прилетіли, ми були настільки убиті... У мене була знайдена проблема, з якою, на щастя, вдалося впоратися. Знадобилася операція", — розповів Віктор.

За словами лікаря, Началову пощастило, що він полетів до Ізраїлю, інакше так би і не дізнався про свою проблему, це могло б призвести до фатальних наслідків.

"Були кардіоваскулярні онкологічні скринінги. Тільки тому, що це було зроблено так рано, ми змогли допомогти. Своєю смертю Юлечка врятувала життя батькові. Був знайдений процес у кишечнику, який реально загрожував життю Віті", — розповів фахівець.

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