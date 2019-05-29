Пішов у запій через фінал: зірка "Гри престолів" потрапив до лікарні

Британський актор Кіт Герінґтон, який зіграв роль Джона Сноу в культовій сазі "Гра престолів", потрапив до лікарні після провального закінчення серіалу.

Так, з'явилася інформація, що Герінґтон нині змушений лікуватися в реабілітаційному центрі, де проходить курс антистресової терапії й бореться з алкоголізмом, пише Page Six.

За даними низки джерел видання, 32-річний актор перебуває в елітній клініці Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Він бореться із перевтомою, стресом та алкогольною залежністю. Дружина Герінґтона Роуз Леслі, яка зіграла в серіалі роль "здичавілої" Ігрітт, перебуває поруч із чоловіком.

Джон Сноу Newinform

"По ньому боляче вдарило закінчення серіалу. Він довго не міг усвідомити, що це – кінець", – повідомили джерела.

Поки невідомо, скільки часу Герінґтон проведе в клініці. Зазначимо, що місяць перебування в ній коштує приблизно 120 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сага "Гра престолів" закінчилася – 20 травня відбулася прем'єра фінальної серії. Епізод вийшов на стрімінгових платформах із затримкою, що обурило фанатів "Гри". Також багато шанувальників саги залишилися незадоволені тим, як завершилася історія. Через це був запропонований альтернативний фінал.

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