''Пішов — розговівся'': народний артист України запропонував легалізувати проституцію

Народний артист України, естрадний співак Віталій Білоножко запропонував легалізувати в країні проституцію.

Як зазначив артист у своєму інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, на цьому могли б заробляти держава й приватні особи.

Фото: gordonua.com

"У нас і так це процвітає: увесь бульвар Лесі Українки, всі будинки біля метро здаються погодинно, подобово. У мене навіть є знайомі, які цим займаються і добре заробляють", — запевнив 65-річний співак.

"Зробіть, щоб на цьому заробляли. Можливо, не держава, але буде заробляти хтось, хто це зробить... Щоб не було сутенерів, щоб це не було таємно...", — додав він.

На думку артиста, новий підхід до питання сексуальних послуг виявиться корисним для сімейних пар.

"Щоб не було так, як буває в родинах: він приходить із роботи, їсти не хоче, її хоче, а вона каже, що у неї голова болить. І якщо у неї голова болить, він пішов на бульвар Лесі Українки — розговівся..." — заявив Білоножко.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, депутат і народний артист України Михайло Поплавський отримав найбільшу зарплату у Верховній Раді.

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