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Пишнотіла солістка KAZKA оголилася на відпочинку: фотофакт

6.6тЧитати матеріал російською

Вокалістка популярного україномовного гурту KAZKA, виконавиця гучного хіта-мільйонника "Плакала", Саша Заріцька постала перед фанатами в мережі у пікантному образі, частково оголившись на камеру.

Несподіваний знімок дівчина опублікувала у Stories сторінки колективу в Instagram. На кадрі артистка позує в купальнику, який оголює її "п'яту точку".

Заріцька нині відпочиває на Шрі-Ланці. За допомогою відвертого зображення вона побажала доброго ранку шанувальникам. Також дівчина показувала й інші фото з відомого курорту, за які її розхвалили фоловери.

Саша Заріцька

Саша Заріцька

Instagram @ kazka.band

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"Красотуля! Ви чарівна!" – написали коментатори.

Пишнотіла солістка KAZKA оголилася на відпочинку: фотофакт

Пишнотіла солістка KAZKA оголилася на відпочинку: фотофакт

Пишнотіла солістка KAZKA оголилася на відпочинку: фотофакт

Зазначимо, що раніше Саша Заріцька зробила особисте зізнання: вона розповіла користувачам мережі про те, що закохалася і "не знає, як із цим жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, солістка KAZKA також поділилася історією про те, як прийняла рішення перейти на українську мову, незважаючи на те, що виросла в родині, де розмовляли винятково російською.

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Особи
Саша ЗарицькаKAZKA
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну ни х..ра себе ж...па!
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