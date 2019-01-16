Пишнотіла солістка KAZKA оголилася на відпочинку: фотофакт

Вокалістка популярного україномовного гурту KAZKA, виконавиця гучного хіта-мільйонника "Плакала", Саша Заріцька постала перед фанатами в мережі у пікантному образі, частково оголившись на камеру.

Несподіваний знімок дівчина опублікувала у Stories сторінки колективу в Instagram. На кадрі артистка позує в купальнику, який оголює її "п'яту точку".

Заріцька нині відпочиває на Шрі-Ланці. За допомогою відвертого зображення вона побажала доброго ранку шанувальникам. Також дівчина показувала й інші фото з відомого курорту, за які її розхвалили фоловери.

Саша Заріцька Instagram @ kazka.band

"Красотуля! Ви чарівна!" – написали коментатори.

Зазначимо, що раніше Саша Заріцька зробила особисте зізнання: вона розповіла користувачам мережі про те, що закохалася і "не знає, як із цим жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, солістка KAZKA також поділилася історією про те, як прийняла рішення перейти на українську мову, незважаючи на те, що виросла в родині, де розмовляли винятково російською.

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