Пишнотіла переможниця Євробачення Нетта Барзілай роздяглася перед публікою і блиснула грудьми: гаряче відео

Пишнотіла ізраїльська співачка Нетта Барзілай, яка перемогла на міжнародному конкурсі Євробачення-2018, з'явилася перед публікою в обтягуючому купальнику з екстремальним вирізом в зоні декольте, частково оголивши груди.

У такому вигляді артистка з'явилася на модному подіумі під час показу нової колекції бренду BANANHOT. Гарячі знімки і відео ізраїльтянка опублікувала на своїй сторінці в Instagram (ролик дивіться в кінці новини).

Вихід епатажної співачки на подіум перетворився в запальне шоу – Нетта в яскраво-жовтому купальнику і на високих підборах станцювала з ще двома моделями. Захід відбувся в столиці Ізраїлю Тель-Авіві.

Відзначимо, фото і відео з напівоголеною Неттою викликали справжній фурор в мережі: всього за день пости зібрали понад 300 тисяч лайків і тисячі коментарів від користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нетта Барзілай представила кліп на пісню Bassa Sababa, який був знятий в грудні 2018 року в Києві.

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